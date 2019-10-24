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      Нардепка "Слуги народу" Василевська-Смаглюк пройшла поліграф: результат

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      Нардепка "Слуги народу" Василевська-Смаглюк пройшла поліграф
      Нардепка "Слуги народу" Василевська-Смаглюк пройшла поліграф / censor.net.ua

      Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, яка на фінансовому комітеті проголосувала проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла, пройшла детектор брехні. Згідно з результатами вона не брала грошей за голосування.

      Голова науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жаннетта Половнікова заявила, що "досліджувана особа нічого від нас не приховує, грошей вона не брала жодного разу, ніяких, за вирішення питань".

      Напередодні: Нардеп "Слуги народу" Качура першим пройшов детектор брехні: результат

      Однак депутатка Василевська-Смаглюк таки приховує інформацію про те, що подібні пропозиції були.

      Можливо, не безпосередньо до неї, бо там реакція має більш такий асоціативний характер, але нашій досліджуваній особі відомо про те, що були відповідні пропозиції,
      – пояснила Половнікова.

      Вона додала, що зараз робить висновки з "сирої інформації", бо результати треба ретельно перевірити. У письмовому вигляді результати будуть у п’ятницю ввечері.

      Загалом дослідження Василевської-Смаглюк тривало трохи менше години. Вартість такого дослідження залежить від низки факторів, але "на ринку коливається середньому до 3 тисяч гривень за людину у межах службового розслідування, якщо мова про кадрові перевірки то трохи більше".

      слуга народу василевська-смаглюк детектор брехні
      Нардепка "Слуги народу" Василевська-Смаглюк пройшла поліграф/ Скріншот з онлайн-трансляції

      До речі: Перевірка "слуг народу" на поліграфі: скільки коштує та хто оплачує

      Що відомо про корупційний скандал в фінансовому комітеті?

      На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Нардепи отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту, стверджує Давид Арахамія.

      Читайте також: Арахамія прокоментував скандал з корупцією у "Слузі народу", поліграф та конфлікт з Дубінським

      За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

      Офіс Президента вимагає від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Дубінський вже це зробив – головні тези тут. Сьогодні черга Арахамії, який до речі не має жодного відношення до законопроєкту. Загалом перевірка чекає усіх членів комітету.

      Зверніть увагу: Результати тесту на поліграфі Дубінського та Арахамії можуть залучити до справи про хабарництво

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура уже відкрила кримінальне провадження через можливу корупцію депутатів.

      Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.

      Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

      • Елла Рєпіна – не була на засіданні;
      • Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Гроші Корупція Скандал "Слуг народу" перевірять на поліграфі Слуга народу
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