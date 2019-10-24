Нардеп "Слуги народа" Василевская-Смаглюк прошла полиграф: результат

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая на комитете проголосовала против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья, прошла детектор лжи. Согласно результатам она не брала денег за голосование.

Глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявила, что "исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег за решение каких-либо вопросов она не брала, никаких".

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Однако депутат Василевская-Смаглюк же скрывает информацию о том, что подобные предложения были.

Возможно, не напрямую к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения,

– объяснила Половникова.

Она добавила, что сейчас делает выводы из "сырой информации", потому что результаты надо тщательно проверить. В письменном виде результаты будут в пятницу вечером.

В целом проверка Василевской-Смаглюк длилось чуть меньше часа. Стоимость такого исследования зависит от ряда факторов, но "на рынке колеблется среднем до 3 тысяч гривен за человека в рамках служебного расследования, если речь идет о кадровых проверках, то может немного больше".



Нардеп "Слуги народа" Василевская-Смаглюк прошла полиграф / Скриншот с онлайн-трансляции

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Что известно о коррупционном скандале в комитете?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта, утверждает Давид Арахамия.

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По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельской, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Офис Президента требует от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Дубинский уже это сделал – главные тезисы здесь. Сегодня очередь Арахамии, который, кстати, не имеет никакого отношения к законопроекту. В целом проверка ожидает всех членов комитета.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла уголовное производство из-за возможной коррупции депутатов.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам: