Нардеп "Слуги народа" Василевская-Смаглюк прошла полиграф: результат
Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая на комитете проголосовала против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья, прошла детектор лжи. Согласно результатам она не брала денег за голосование.
Глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявила, что "исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег за решение каких-либо вопросов она не брала, никаких".
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Однако депутат Василевская-Смаглюк же скрывает информацию о том, что подобные предложения были.
Возможно, не напрямую к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения,
– объяснила Половникова.
Она добавила, что сейчас делает выводы из "сырой информации", потому что результаты надо тщательно проверить. В письменном виде результаты будут в пятницу вечером.
В целом проверка Василевской-Смаглюк длилось чуть меньше часа. Стоимость такого исследования зависит от ряда факторов, но "на рынке колеблется среднем до 3 тысяч гривен за человека в рамках служебного расследования, если речь идет о кадровых проверках, то может немного больше".
Нардеп "Слуги народа" Василевская-Смаглюк прошла полиграф / Скриншот с онлайн-трансляции
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Что известно о коррупционном скандале в комитете?
На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта, утверждает Давид Арахамия.
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По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельской, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).
Офис Президента требует от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Дубинский уже это сделал – главные тезисы здесь. Сегодня очередь Арахамии, который, кстати, не имеет никакого отношения к законопроекту. В целом проверка ожидает всех членов комитета.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла уголовное производство из-за возможной коррупции депутатов.
Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?
- Ирина Аллахвердиева;
- Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
- Дарья Володина;
- Юлия Диденко;
- Александр Дубинский;
- Виктория Кинзбурская;
- Алексей Ковалев;
- Анна Колесник;
- Алексей Леонов;
- Анастасия Ляшенко;
- Евгений Петруняк.
Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:
- Элла Репина – не была на заседании;
- Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.