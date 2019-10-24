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      Нардеп "Слуги народа" Василевская-Смаглюк прошла полиграф: результат

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      Нардеп "Слуги народа" Василевская-Смаглюк прошла полиграф
      Нардеп "Слуги народа" Василевская-Смаглюк прошла полиграф / censor.net.ua

      Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая на комитете проголосовала против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья, прошла детектор лжи. Согласно результатам она не брала денег за голосование.

      Глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявила, что "исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег за решение каких-либо вопросов она не брала, никаких".

       Накануне: Нардеп "Слуги народа" Качура первым прошел детектор лжи: результат

      Однако депутат Василевская-Смаглюк же скрывает информацию о том, что подобные предложения были.

      Возможно, не напрямую к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения,
      – объяснила Половникова.

      Она добавила, что сейчас делает выводы из "сырой информации", потому что результаты надо тщательно проверить. В письменном виде результаты будут в пятницу вечером.

      В целом проверка Василевской-Смаглюк длилось чуть меньше часа. Стоимость такого исследования зависит от ряда факторов, но "на рынке колеблется среднем до 3 тысяч гривен за человека в рамках служебного расследования, если речь идет о кадровых проверках, то может немного больше".

      слуга народу василевська-смаглюк детектор брехні
      Нардеп "Слуги народа" Василевская-Смаглюк прошла полиграф / Скриншот с онлайн-трансляции

       Кстати: Проверка "слуг народа" на полиграфе: сколько стоит и кто оплачивает

      Что известно о коррупционном скандале в комитете?

      На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта, утверждает Давид Арахамия.

      Читайте также: Арахамия прокомментировал скандал с коррупцией в "Слуге народа", полиграф и конфликт с Дубинским

      По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельской, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      Офис Президента требует от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Дубинский уже это сделал – главные тезисы здесь. Сегодня очередь Арахамии, который, кстати, не имеет никакого отношения к законопроекту. В целом проверка ожидает всех членов комитета.

      Обратите внимание: Результаты теста на полиграфе Дубинского и Арахамии могут привлечь к делу о взяточничестве

      Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла уголовное производство из-за возможной коррупции депутатов.

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

      • Элла Репина – не была на заседании;
      • Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Деньги Коррупция Скандал "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа
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