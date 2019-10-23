Допрос Арахамии на полиграфе перенесли на четверг

Народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире в 16 часов в четверг, 24 октября. Все потому, что полиграфолог не имел сформированных для него вопросов.

Парламентарии от "Слуги народа" проходят детектор лжи из-за коррупционного скандала, который возник в финансовом комитете парламента.

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Первым допрос на полиграфе прошел нардеп Александр Дубинский. Процедура длилась больше 2 часов и закончилась около 22:00. Полный текст ответов Дубинского на вопросы – читайте здесь.

После этого допрос должен был проходить Давид Арахамия. Однако, полиграфолог заявил, что не готов провести тест для главы фракции "Слуги народа" сегодня, так как нет сформированных вопросов именно под Арахамию.

Сам нардеп предложил устроить ему экспресс-допрос и задавать вопросы, действительно ли он брал деньги за какие-то голосования в Верховной Раде. Однако, полиграфолог отметил, что не может проводить такой допрос.

Следовательно, полиграф перенесли на 24 октября.

Завтра в 16:00 готов проходить заново. Будет готов полиграфолог. Мы будем придерживаться одного полиграфолога, чтобы наши тесты были по одной методологии,

– сказал Арахамия.

К слову, прохождение проверки на полиграфе обойдется каждому нардепу примерно в 2 тысячи гривен.

Почему нардепы проходят детектор лжи? Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и глава фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев.



Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Дубинскому: председатель фракции не подозревает его в коррупции. В конце концов, нардепы сошлись на том, что оба пройдут проверку на полиграфе.

Кто еще прошел тест?

Тест на детекторе лжи уже прошел нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура. Полиграф показал, что нардеп не обманывал о том, что не брал деньги за голосование.

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На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Журналист и экс-депутат Сергей Лещенко заявил, что нардепы от президентской партии получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта.

По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепв Антон Яценко (в прошлом созыве Рады входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Теперь Офис Президента требует от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. К слову, Специализированная антикоррупционная прокуратура тоже открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам: