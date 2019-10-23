23:50
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Криминальный рекорд Кадырова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:26, сегодня
      Вести.UA: Детектор лжи для "слуг народа". Падение Матиоса
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Допрос Арахамии на полиграфе перенесли на четверг

      25 Читати новину українською
      Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в четверг
      Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в четверг / Фото из Facebook

      Народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире в 16 часов в четверг, 24 октября. Все потому, что полиграфолог не имел сформированных для него вопросов.

      Парламентарии от "Слуги народа" проходят детектор лжи из-за коррупционного скандала, который возник в финансовом комитете парламента.

      Читайте также: Результаты теста на полиграфе Дубинского и Арахамии могут приобщить к делу о взяточничестве

      Первым допрос на полиграфе прошел нардеп Александр Дубинский. Процедура длилась больше 2 часов и закончилась около 22:00. Полный текст ответов Дубинского на вопросы – читайте здесь.

      После этого допрос должен был проходить Давид Арахамия. Однако, полиграфолог заявил, что не готов провести тест для главы фракции "Слуги народа" сегодня, так как нет сформированных вопросов именно под Арахамию.

      Сам нардеп предложил устроить ему экспресс-допрос и задавать вопросы, действительно ли он брал деньги за какие-то голосования в Верховной Раде. Однако, полиграфолог отметил, что не может проводить такой допрос.

      Следовательно, полиграф перенесли на 24 октября.

      Завтра в 16:00 готов проходить заново. Будет готов полиграфолог. Мы будем придерживаться одного полиграфолога, чтобы наши тесты были по одной методологии,
      – сказал Арахамия.

      К слову, прохождение проверки на полиграфе обойдется каждому нардепу примерно в 2 тысячи гривен.

      Почему нардепы проходят детектор лжи? Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и глава фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев.

      Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Дубинскому: председатель фракции не подозревает его в коррупции. В конце концов, нардепы сошлись на том, что оба пройдут проверку на полиграфе.

      Кто еще прошел тест?

      Тест на детекторе лжи уже прошел нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура. Полиграф показал, что нардеп не обманывал о том, что не брал деньги за голосование.

      К теме: Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия

      Из-за чего правоохранители подозревают "слуг народа"?

      На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Журналист и экс-депутат Сергей Лещенко заявил, что нардепы от президентской партии получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта.

      По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепв Антон Яценко (в прошлом созыве Рады входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      Теперь Офис Президента требует от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. К слову, Специализированная антикоррупционная прокуратура тоже открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

      • Элла Репина – не была на заседании;
      • Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.
      blog_ava
      Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?
      сегодня
      2642
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Олександр Дубинский "Слуг народа" проверят на полиграфе Давид Арахамия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы
      сегодня , 23:00 Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы
      Ірина Кошанська 430
      Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      сегодня , 23:00 Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      Іван Яковина 63
      Главные новости 23 октября: Дубинский, Арахамия и полиграф, похищение ребенка в Киеве
      сегодня , 22:35 Главные новости 23 октября: Дубинский, Арахамия и полиграф, похищение ребенка в Киеве
      Емал Набі 62
      Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      сегодня , 22:30 Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      Павло Казарін 128
      Детектор лжи не панацея, или Как правильно проверять "слуг" на взяточничество
      сегодня , 22:00 Детектор лжи не панацея, или Как правильно проверять "слуг" на взяточничество
      Юрій Бутусов 467
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук