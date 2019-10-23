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      Результаты теста на полиграфе Дубинского и Арахамии могут приобщить к делу о взяточничестве

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      Результаты теста на детекторе лжи Дубинского и Арахамии могут приобщить к делу о взяточничестве
      Результаты теста на детекторе лжи Дубинского и Арахамии могут приобщить к делу о взяточничестве / youtube.com

      Результат тестирования на детекторе лжи нардепов от "Слуги народа" Александра Дубинского и Давида Арахамии могут приобщить к доказательствам по делу САП в отношении членов финансового комитета Рады, которые могли брать взятки за голосование против законопроекта об отмене коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости.

      Результат тестирования на полиграфе будет готов в 28 октября, заявила во время трансляции тестирования Николая Дубинского его адвокат Татьяна Костина.

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      Мы говорим, что проводится тестирование, которое в дальнейшем может быть использовано правоохранительными органами. Также известно о том, что есть производство, которое инициировано САП. Результаты этого исследования могут быть основанием для сбора доказательств в дальнейшем,
      – сказала адвокат Дубинского.

      Заметим, что тест на детекторе лжи уже прошел нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура. Полиграф показал, что нардеп не обманывал о том, что не брал деньги за голосование.

      Что известно о вероятной коррупции среди "слуг народа"?

      САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады. Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости.

      11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

      Что известно о тестах "слуг народа" на детекторе лжи?

      После того, как вспыхнул скандал вокруг предполагаемой коррупции в "Слуге народа", Дубинский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы доказать, что он не получал деньги за голосование. Что касается Арахамии, то он заявил, что владеет косвенными фактами подкупа отдельных членов комитета и тоже готов пройти тест на полиграфе.

      Читайте также: Какова цель прохождения детектора лжи депутатами "Слуги народа": объяснение политолога

      Что говорит Зеленский?

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены финансового комитета Рады должны пройти проверку на детекторе лжи. Если эта проверка установит, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, то ими "должны заняться антикоррупционные органы".

      Смотрите видео: что известно о скандале в "Слуге народа"

       

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      Автор: Людмила Кушнир, Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Олександр Дубинский "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа Давид Арахамия Верховная Рада Расследования САП Взятка Коррупция
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