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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Арахамия покажет свидетеля взятки нардепам от "Слуги народа", если это позволят правоохранители

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      Арахамия обещает показать свидетеля взятки нардепам от "Слуги народа", если это позволят правоохранители
      Арахамия обещает показать свидетеля взятки нардепам от "Слуги народа", если это позволят правоохранители / 24 канал

      Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября покажет обществу свидетеля того, как его однопартийцам предлагали взятку за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости.

      "На завтра (24 октября) меня пригласили в программу "Право на власть" на телеканале "1+1", и я приведу туда одного свидетеля, который даст показания относительно 30 тысяч долларов, чтобы вся страна знала, что это такое", – сказал Арахамия на брифинге 23 октября перед прохождением полиграфа вместе с коллегой Александром Дубинским.

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      Отвечая на вопрос журналистов о том, приведет ли Арахамия свидетеля на телеэфир, политик сказал: "Мы планируем. Но завтра будет предварительная встреча свидетеля с правоохранительными органами. Какой совет они дадут. То есть, если будет совет в интересах следствия не приводить, тогда, конечно, мы этого не сможем сделать".

      Что известно о вероятной коррупции среди "слуг народа"?

      Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады, за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости.

      11 "слуг народа", которые отказались голосовать за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

      Что известно о тестах "слуг народа" на детекторе лжи?

      После того, как вспыхнул скандал, Дубинский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы стало известно, получал ли он деньги за голосование. Что касается Арахамии, то он заявил, что владеет косвенными фактами подкупа отдельных членов комитета и тоже готов пройти тест на полиграфе.

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      Кто уже прошел тест?

      Тест на детекторе лжи уже прошел нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура. Полиграф показал, что нардеп не обманывал о том, что не брал деньги за голосование.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Взятка Расследования Коррупция "Слуг народа" проверят на полиграфе Давид Арахамия
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