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      Арахамія покаже свідка хабара нардепам від "Слуги народу", якщо це дозволять правоохоронці

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      Арахамія обіцяє показати свідка хабара нардепам від "Слуги народу", якщо це дозволять правоохоронці
      Арахамія обіцяє показати свідка хабара нардепам від "Слуги народу", якщо це дозволять правоохоронці / 24 канал

      Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 24 жовтня покаже суспільству свідка того, як його однопартійцям пропонували хабар за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості.

      "На завтра (24 жовтня) мене запросили у програму "Право на владу" на телеканалі "1+1" і я приведу туди одного свідка, який дасть свідчення щодо 30 тисяч доларів, щоб уся країна знала, що це таке", – сказав Арахамія на брифінгу 23 жовтня перед проходженням поліграфа разом з колегою Олександром Дубінським.

      Читайте також: Арахамія і Дубінський проходять перевірку на поліграфі: онлайн-трансляція

      Відповідаючи на питання журналістів про те, чи приведе Арахамія свідка на телеефір, політик сказав: "Ми плануємо. Але завтра буде попередня зустріч свідка з правоохоронними органами. Яку пораду вони дадуть. Тобто, якщо буде порада в інтересах слідства не приводити, тоді, звичайно, ми цього не зможемо зробити".

      Що відомо про ймовірну корупцію серед "слуг народу"?

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради, за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості.

      11 "слуг народу", які відмовилися голосувати за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

      Що відомо про тести "слуг народу" на детекторі брехн?

      Після того, як спалахнув скандал, Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Щодо Арахамії, то він заявив, що володіє непрямими фактами підкупу окремих членів комітету і теж готовий пройти тест на поліграфі.

      Читайте також: Зеленський про скандал у "Слузі народу": Якщо підозри виправдаються – ми попрощаємось

      Хто вже пройшов тест?

      Тест на детекторі брехні вже пройшов нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Поліграф показав, що нардеп не обманював про те, що не брав гроші за голосування.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Слуга народу "Слуг народу" перевірять на поліграфі Новини України Давид Арахамія Верховна Рада Корупція Розслідування Хабар
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