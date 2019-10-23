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      Нардеп "Слуги народу" Качура першим пройшов детектор брехні: результат

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      Качура першим пройшов перевірку на поліграфі
      Качура першим пройшов перевірку на поліграфі / Фото з Facebook

      Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура першим пройшов тест на детекторі брехні, щоб зняти із себе звинувачення в корупції. Поліграф показав, що парламентар дійсно не обманював про те, що не брав гроші за голосування.

      Качура сам оприлюднив фото та відео з проходження поліграфу у своєму фейсбуці. Він став першим нардепом зі "Слуги народу", якого перевірили на детекторі брехні.

      До теми: Дубінський, Арахамія та поліграф: як перевірятимуть нардепів та які це матиме наслідки

      Друзі, я прошов тест на детекторі брехні! Поліграф показав, що бабки я не брав і не причетний до схем,
      – написав нардеп.

      Зокрема, політик відповідав на запитання про те, чи справді отримував гроші за лобіювання законопроєкту 2047-1 та чи входить до групи когось з олігархів. 


      Качура проходить детектор брехні / скріншот

      Парламентар також пообіцяв до кінця дня опублікувати офіційно документи з проходження поліграфу.

      Проходження поліграфу Качурою: відео

      До слова, сам Качура був одним з головних ініціаторів цього законопроєкту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості та голосував за його прийняття. Проте, після скандалу що виник з іншими нардепами від "Слуги народу" він також погодився пройти поліграф.

      Що відомо про скандал з можливою корупцією "слуг народу"?

      На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко заявив, що нардепи від президентської партії отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту.

      До теми: Яка мета проходження детектора брехні депутатами "Слуги народу": пояснення політолога

      За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять чинний нардеп Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і екснардеп Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

      Тепер Офіс Президента вимагає від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. До слова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура також відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.

      Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.

      Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

      • Елла Рєпіна – не була на засіданні);
      • Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Корупція Скандал Верховна Рада "Слуг народу" перевірять на поліграфі
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