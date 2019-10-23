20:50
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России
      Вєсті Кремля
      22:06, 22 октября
      Вести.UA: Телеграф для "слуг народа". Падение Матиоса
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Нардеп "Слуги народа" Качура первым прошел детектор лжи: результат

      222 Читати новину українською
      Качура первым прошел проверку на полиграфе
      Качура первым прошел проверку на полиграфе / Фото из Facebook

      Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура первым прошел тест на детекторе лжи, чтобы снять с себя обвинения в коррупции. Полиграф показал, что парламентарий действительно не обманывал о том, что не брал деньги за голосование.

      Качура сам обнародовал фото и видео с прохождения полиграфа в своем фейсбуке. Он стал первым нардепом из "Слуги народа", которого проверили на детекторе лжи.

      К теме: Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия

      Друзья, я прошел тест на детекторе лжи! Полиграф показал, что бабки я не брал и не причастен к схемам,
      – написал нардеп.

      В частности, политик отвечал на вопросы о том, действительно ли получал деньги за лоббирование законопроекта 2047-1 и входит ли в группу кого-то из олигархов.


      Качура проходит тест на детекторе лжи / Скриншот

      Парламентарий также пообещал до конца дня официально опубликовать документы по прохождению полиграфа.

      Прохождение полиграфа Качурой: видео

      К слову, сам Качура был одним из главных инициаторов этого законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости и голосовал за его принятие. Однако, после скандала, возникшего с другими нардепами от "Слуги народа", он также согласился пройти полиграф.

      Что известно о скандале с возможной коррупцией "слуг народа"?

      На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Журналист и экс-депутат Сергей Лещенко заявил, что нардепы от президентской партии получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта.

      К теме: Какова цель прохождения детектора лжи депутатами "Слуги народа": объяснение политолога

      По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят действующий нардеп Антон Яценко (в прошлом созыве Рады входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и экс-нардеп Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      Теперь Офис Президента требует от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. К слову, Специализированная антикоррупционная прокуратура также открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

      • Элла Репина – не была на заседании;
      • Андрей Холодов – отказался голосовать якобы за конфликт с главой комитета.
      blog_ava
      Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?
      сегодня
      2453
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа "Слуг народа" проверят на полиграфе Коррупция Скандал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Реформа Зеленського: що передбачає і як вона буде втілюватись
      сегодня , 20:30 Реформа Зеленського: що передбачає і як вона буде втілюватись
      Роман Маселко 62
      Что для украинцев изменит Кодекс банкротства: объяснение юристов
      сегодня , 19:30 Что для украинцев изменит Кодекс банкротства: объяснение юристов
      Євгенія Мазур 54
      Авакова считаю чертом, – Сергей Стерненко о суде Линча, Коломойском и наркобизнесе
      сегодня , 18:01 Авакова считаю чертом, – Сергей Стерненко о суде Линча, Коломойском и наркобизнесе
      Олег Бабій 298
      Эксперт: Для Украины самый выгодный вариант – отсутствие контракта с "Газпромом"
      сегодня , 17:01 Эксперт: Для Украины самый выгодный вариант – отсутствие контракта с "Газпромом"
      Євгенія Мазур 552
      Незмінний стиль дипломатії Трампа, або Україна в американських чварах
      сегодня , 17:00 Незмінний стиль дипломатії Трампа, або Україна в американських чварах
      Блог Соцмережі 292
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук