Нардеп "Слуги народа" Качура первым прошел детектор лжи: результат

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура первым прошел тест на детекторе лжи, чтобы снять с себя обвинения в коррупции. Полиграф показал, что парламентарий действительно не обманывал о том, что не брал деньги за голосование.

Качура сам обнародовал фото и видео с прохождения полиграфа в своем фейсбуке. Он стал первым нардепом из "Слуги народа", которого проверили на детекторе лжи.

К теме: Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия

Друзья, я прошел тест на детекторе лжи! Полиграф показал, что бабки я не брал и не причастен к схемам,

– написал нардеп.

В частности, политик отвечал на вопросы о том, действительно ли получал деньги за лоббирование законопроекта 2047-1 и входит ли в группу кого-то из олигархов.



Качура проходит тест на детекторе лжи / Скриншот

Парламентарий также пообещал до конца дня официально опубликовать документы по прохождению полиграфа.

Прохождение полиграфа Качурой: видео

К слову, сам Качура был одним из главных инициаторов этого законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости и голосовал за его принятие. Однако, после скандала, возникшего с другими нардепами от "Слуги народа", он также согласился пройти полиграф.

Что известно о скандале с возможной коррупцией "слуг народа"?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Журналист и экс-депутат Сергей Лещенко заявил, что нардепы от президентской партии получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта.

К теме: Какова цель прохождения детектора лжи депутатами "Слуги народа": объяснение политолога

По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят действующий нардеп Антон Яценко (в прошлом созыве Рады входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и экс-нардеп Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Теперь Офис Президента требует от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. К слову, Специализированная антикоррупционная прокуратура также открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам: