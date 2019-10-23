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      Какова цель прохождения детектора лжи депутатами "Слуги народа": объяснение политолога

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      Арахамия и Дубинский
      Арахамия и Дубинский / slovoidilo.ua/

      Трудно сказать, какую конкретно мотивацию преследует "Слуга народа". Очевидно, что это игра на опережение. Так или иначе, видимо, эта информация о каких-то скандальных заявлениях, решениях, они бы все равно вышли в широкие массы. И соответственно таким образом они эту ситуацию опережают.

      Для них ключевой момент это именно тема антикоррупционной борьбы, на которой произошла замена власти не так давно в Украине. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Петр Олещук.

      Читайте также: Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия

      Политолог объяснил, что ни для кого не секрет, что самым большим испытанием для данной политической силы и для Зеленского вообще является именно тест на толерантность к коррупции.

      Потому что они всегда говорили, что прошлая власть коррупционна и общество эту точку зрения разделяло. То есть, столкнувшись с коррупционным скандалом, они должны выработать некую модель ответа. Этой моделью они демонстрируют обществу: "смотрите, мы к коррупции толерантными не будем, даже если в наших рядах",
      – рассказал Олещук.

      "У нас всегда любили бороться с коррупцией, которая была во времена предшественников. А вот бороться с коррупцией в собственной политсиле у нас, как правило, не было принято. Это вопрос партийной дисциплины так же. Демонстрация того, что политическая сила должна быть монолитной, по крайней мере в самых ключевых вопросах", – добавил политолог.

      Смотрите полное видео на 24 канале:

      Почему Арахамия и Дубинский пройдут проверку?

      Давид Арахамия подчеркнул, что у него нет никаких претензий к Александру Дубинскому. Председатель фракции не подозревает его в коррупции. В то же время он подчеркнул, что именно из-за отсутствия прямых доказательств он и предложил пройти всем полиграф, чтобы "избежать недоверия внутри".

      Впрочем, несмотря на отсутствие доказательств виновности друг друга, в "слуг народа" возник конфликт из-за однопартийцев, которых правоохранительные органы подозревают в коррупции.

      Из-за чего правоохранители подозревают "слуг народа"?

      На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

      Интересно: Зеленский о скандале в "Слуге народа": Если подозрения оправдаются – мы попрощаемся

      По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят действующий нардеп Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и экс-нардеп Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская.

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

      • Элла Репина – не была на заседании; 
      • Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.
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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский Давид Арахамия "Слуг народа" проверят на полиграфе Олександр Дубинский
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