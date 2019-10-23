Арахамия и Дубинский пройдут две проверки на полиграфе

Давид Арахамия ожидает, что он с Александром Дубинским пройдут две проверки на детекторе лжи, а вторая будет вместе с другими "слугами народа". Все для того, чтобы потом никто не говорил, что разные депутаты одной фракции проходили различные проверки.

Важно, чтобы фракция избегала подобных суждений и заявлений, подчеркнул Давид Арахамия во время своего брифинга.

Это следует знать: Арахамия прокомментировал скандал с коррупцией в "Слуге народа", полиграф и конфликт с Дубинский

Все хотят увидеть какой-то раскол в "Слуге народа". Такого нет. Вы же видите, как мы голосуем в парламенте. Если у нас есть нормальная партийная дисциплина, все работает, значит никакого раскола нет,

– сказал председатель фракции.

По его словам, во фракции возникают только горячие дискуссии, которые являются нормой для объединений, где представлено так много столь разных людей.

"Конечно же, они имеют свое мнение. Но никакого раскола или даже намека на раскол в нашей фракции нет", – заверил Арахамия.

Кроме того, он рассказал, что ему с Александром Дубинским придется повторно проходить проверку на полиграфе вместе с другими депутатами "Слуги народа".

"Все для того, чтобы потом не возникло каких-то инсценуаций, что, мол, у нас с Дубинским одни полиграф и полиграфолог, а в остальных – другие. Поэтому важно, чтобы этого не было", – резюмировал парламентарий.

Почему Арахамия и Дубинский пройдут проверку?

Давид Арахамия подчеркнул, что у него нет никаких претензий к Александру Дубинскому. Председатель фракции не подозревает его в коррупции. В то же время он подчеркнул, что именно из-за отсутствия прямых доказательств он и предложил пройти всем полиграф, чтобы "избежать недоверия внутри".

Впрочем, несмотря на отсутствие доказательств виновности друг друга, в "слуг народа" возник конфликт из-за однопартийцев, которых правоохранительные органы подозревают в коррупции.

Из-за что правоохранители подозревают "слуг народа"?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

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По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят действующий нардеп Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и экс-нардеп Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:​