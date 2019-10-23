Арахамія і Дубінський пройдуть дві перевірки на поліграфі

Давид Арахамія очікує, що він з Олександром Дубінським пройдуть дві перевірки на детекторі брехні, а друга буде разом з іншими "слугами народу". Все для того, щоб потім ніхто не говорив, що різні депутати однієї фракції проходили різні перевірки.

Важливо, щоб фракція уникала схожих суджень та заяв, підкреслив Давид Арахамія під час свого брифінгу.

Це варто знати: Арахамія прокоментував скандал з корупцією у "Слузі народу", поліграф та конфлікт з Дубінським

Усі хочуть побачити якийсь розкол у "Слузі народу". Такого немає. Ви ж бачите, як ми голосуємо у парламенті. Якщо у нас є нормальна партійна дисципліна, все працює, отже ніяких розколів немає,

– сказав голова фракції.

За його словами, у фракції виникають лише гарячі дискусії, які є нормою для об'єднань, де представлено так багато настільки різних людей.

"Звичайно ж, вони всі мають свою думку. Але жодного розколу чи навіть натяку на розкол у нашій фракції немає", – запевнив Арахамія.

Крім того, він розповів, що йому з Олександром Дубінським доведеться повторно проходити перевірку на поліграфі разом з іншими депутатами "Слуги народу".

"Все для того, щоб потім не виникло якихось інсценуацій, що, мовляв, у нас з Дубінським одні поліграф і поліграфолог, а в решти – інші. Тому важливо, щоб цього не було", – резюмував парламентар.

Чому Арахамія і Дубінський пройдуть перевірку?

Давид Арахамія наголосив, що у нього немає жодних претензій до Олександра Дубінського. Голова фракції не підозрює його у корупції. Водночас він підкреслив, що саме через відсутність прямих доказів він і запропонував пройти усім поліграф, щоб "уникнути недовіри всередині".

Втім, попри відсутність доказів щодо винуватості одне одного, у "слуг народу" виник конфлікт через однопартійців, яких правоохоронні органи підозрюють у корупції.

Через що правоохоронці підозрюють "слуг народу"?

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

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За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять чинний нардеп Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і екснардеп Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин: