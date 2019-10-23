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      Арахамия ответил, подозревает ли Дубинского в коррупции

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      Арахамия рассказал, подозревает ли Дубинского в коррупции
      Арахамия рассказал, подозревает ли Дубинского в коррупции / Коллаж 24 канала

      На заседании финансового комитета Рады часть депутатов от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Среди них был и Александр Дубинский.

      Председатель фракции "Слуга народа" в комментарии 24 каналу отметил, что не подозревает Дубинского в коррупции.

      Эксклюзив: Арахамия прокомментировал скандал с коррупцией в "Слуге народа", полиграф и конфликт с Дубинский

      Арахамия заверил, что Дубинский еще до голосования сообщил, как он будет голосовать, поэтому никаких претензий к нему нет.

      Вообще не может быть претензий, потому что это парламентарии и они сами принимают решения. Но он заранее свою прозицию отметил, еще перед голосованием,
      – пояснил Давид Арахамия.

      В общем председатель фракции "Слуга народа" рассказал, что Дубинский считает, что "площадки Яценко" и СЕТАМ/АРМА" – плохие. "Он (Дубинский – ред.24 канал) говорит: давайте в одном законопроекте проработаем всю демонополизацию всех этих площадок", – добавил Арахамия.

      Председатель фракции поддержал эту идею, однако отметил, что делать вид, что "ничего не случилось нельзя, потому что это будет плохо влиять на микроклимат внутри комитета".

      К теме: Дубинского и Арахамию проверят на детекторе лжи в прямом эфире

      Кстати, Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла производство из-за возможной коррупции народных депутатов от "Слуги народа". Подробнее – по ссылке.

      О каком скандальном голосовании идет речь?

      На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

      Важно: Зеленский о скандале в "Слуге народа": Если подозрения оправдаются – мы попрощаемся

      По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская. Арахамия утверждает, что депутатам предложили за голос "против" 30 тысяч долларов.

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы:

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:​

      • Элла Репина – не была на заседании;
      • Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа "Слуг народа" проверят на полиграфе Олександр Дубинский Давид Арахамия Коррупция Деньги
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