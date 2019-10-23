Арахамия ответил, подозревает ли Дубинского в коррупции

На заседании финансового комитета Рады часть депутатов от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Среди них был и Александр Дубинский.

Председатель фракции "Слуга народа" в комментарии 24 каналу отметил, что не подозревает Дубинского в коррупции.

Эксклюзив: Арахамия прокомментировал скандал с коррупцией в "Слуге народа", полиграф и конфликт с Дубинский

Арахамия заверил, что Дубинский еще до голосования сообщил, как он будет голосовать, поэтому никаких претензий к нему нет.

Вообще не может быть претензий, потому что это парламентарии и они сами принимают решения. Но он заранее свою прозицию отметил, еще перед голосованием,

– пояснил Давид Арахамия.

В общем председатель фракции "Слуга народа" рассказал, что Дубинский считает, что "площадки Яценко" и СЕТАМ/АРМА" – плохие. "Он (Дубинский – ред.24 канал) говорит: давайте в одном законопроекте проработаем всю демонополизацию всех этих площадок", – добавил Арахамия.

Председатель фракции поддержал эту идею, однако отметил, что делать вид, что "ничего не случилось нельзя, потому что это будет плохо влиять на микроклимат внутри комитета".

К теме: Дубинского и Арахамию проверят на детекторе лжи в прямом эфире

Кстати, Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла производство из-за возможной коррупции народных депутатов от "Слуги народа". Подробнее – по ссылке.

О каком скандальном голосовании идет речь?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

Важно: Зеленский о скандале в "Слуге народа": Если подозрения оправдаются – мы попрощаемся

По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская. Арахамия утверждает, что депутатам предложили за голос "против" 30 тысяч долларов.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы:

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:​