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      Арахамія відповів, чи підозрює Дубінського в корупції

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      Арахамія розповів, чи підозрює Дубінського в корупції
      Арахамія розповів, чи підозрює Дубінського в корупції / Колаж 24 каналу

      На засіданні фінансового комітету Ради частина депутатів від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Серед них був і Олександр Дубінський.

      Голова фракції "Слуга народу" у коментарі 24 каналу наголосив, що не підозрює Дубінського у корупції.

      Ексклюзив: Арахамія прокоментував скандал з корупцією у "Слузі народу", поліграф та конфлікт з Дубінським

      Арахамія запевнив, що Дубінський ще до голосування повідомив, як він буде голосувати, тож жодних претензій до нього немає.

      Взагалі не може бути претензій, бо це парламентарі і вони самі приймають рішення. Але він заздалегідь свою прозицію зазначив, ще перед голосуванням, – пояснив Давид Арахамія.

      Загалом голова фракції "Слуга народу" розповів, що Дубінський вважає, що "площадки Яценка" та СЕТАМ/АРМА" – погані. "Він (Дубінський – ред.24 канал) каже: давайте в одному законопроєкті пропрацюємо всю демонополізацію всіх цих площадок", – додав Арахамія.

      Голова фракції підтримав цю ідею, однак наголосив, що робити вигляд, що "нічого не трапилося не можна, бо це буде погано впливати на мікроклімат всередині комітету".

      До теми: Дубінського та Арахамію перевірять на детекторі брехні у прямому ефірі

      До речі, Спеціалізована антикорупційна прокуратура уже відкрила провадження через можливу корупцію народних депутатів від "Слуги народу". Детальніше – за посиланням.

      Про яке скандальне голосування йдеться?

      На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

      Важливо: Зеленський про скандал у "Слузі народу": Якщо підозри виправдаються – ми попрощаємось

      За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

      Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська. Арахамія стверджує, що депутатам запропонували за голос "проти" 30 тисяч доларів.

      Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми:

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.

      Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

      • Елла Рєпіна – не була на засіданні);
      • Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: "Слуг народу" перевірять на поліграфі Слуга народу Новини України Новини політики Давид Арахамія Олександр Дубінський Корупція Гроші
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