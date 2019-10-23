Арахамія відповів, чи підозрює Дубінського в корупції
На засіданні фінансового комітету Ради частина депутатів від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Серед них був і Олександр Дубінський.
Голова фракції "Слуга народу" у коментарі 24 каналу наголосив, що не підозрює Дубінського у корупції.
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Арахамія запевнив, що Дубінський ще до голосування повідомив, як він буде голосувати, тож жодних претензій до нього немає.
Взагалі не може бути претензій, бо це парламентарі і вони самі приймають рішення. Але він заздалегідь свою прозицію зазначив, ще перед голосуванням, – пояснив Давид Арахамія.
Загалом голова фракції "Слуга народу" розповів, що Дубінський вважає, що "площадки Яценка" та СЕТАМ/АРМА" – погані. "Він (Дубінський – ред.24 канал) каже: давайте в одному законопроєкті пропрацюємо всю демонополізацію всіх цих площадок", – додав Арахамія.
Голова фракції підтримав цю ідею, однак наголосив, що робити вигляд, що "нічого не трапилося не можна, бо це буде погано впливати на мікроклімат всередині комітету".
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До речі, Спеціалізована антикорупційна прокуратура уже відкрила провадження через можливу корупцію народних депутатів від "Слуги народу". Детальніше – за посиланням.
Про яке скандальне голосування йдеться?
На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.
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За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).
Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська. Арахамія стверджує, що депутатам запропонували за голос "проти" 30 тисяч доларів.
Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми:
- Ірина Аллахвердієва;
- Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
- Дар'я Володіна;
- Юлія Діденко;
- Олександр Дубінський;
- Вікторія Кінзбурська;
- Олексій Ковальов;
- Ганна Колісник;
- Олексій Леонов;
- Анастасія Ляшенко;
- Євген Петруняк.
Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:
- Елла Рєпіна – не була на засіданні);
- Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.