Арахамія відповів, чи підозрює Дубінського в корупції

На засіданні фінансового комітету Ради частина депутатів від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Серед них був і Олександр Дубінський.

Голова фракції "Слуга народу" у коментарі 24 каналу наголосив, що не підозрює Дубінського у корупції.

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Арахамія запевнив, що Дубінський ще до голосування повідомив, як він буде голосувати, тож жодних претензій до нього немає.

Взагалі не може бути претензій, бо це парламентарі і вони самі приймають рішення. Але він заздалегідь свою прозицію зазначив, ще перед голосуванням, – пояснив Давид Арахамія.

Загалом голова фракції "Слуга народу" розповів, що Дубінський вважає, що "площадки Яценка" та СЕТАМ/АРМА" – погані. "Він (Дубінський – ред.24 канал) каже: давайте в одному законопроєкті пропрацюємо всю демонополізацію всіх цих площадок", – додав Арахамія.

Голова фракції підтримав цю ідею, однак наголосив, що робити вигляд, що "нічого не трапилося не можна, бо це буде погано впливати на мікроклімат всередині комітету".

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До речі, Спеціалізована антикорупційна прокуратура уже відкрила провадження через можливу корупцію народних депутатів від "Слуги народу". Детальніше – за посиланням.

Про яке скандальне голосування йдеться?

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

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За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська. Арахамія стверджує, що депутатам запропонували за голос "проти" 30 тисяч доларів.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми:

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин: