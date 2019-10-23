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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Кто будет оплачивать проверку "слуг народа" на полиграфе

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      Александр Дубинский и Давид Арахамия
      Александр Дубинский и Давид Арахамия / Коллаж 24 канала

      Недавно у "слуг народа" Давида Арахамиа и Александра Дубинского возник конфликт из-за однопартейцев, которых правоохранительные органы подозревают в коррупции. Чтобы "избежать недоверия внутри", они договорились пройти проверку на полиграфе, которую сами же и будут оплачивать.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

      Смотрите онлайн-трансляцию: Арахамия и Дубинский проходят проверку на полиграфе

      Отметим, что Давид Арахамия и Александр Дубинский уже прибыли в помещение на улице Грушевского в Киеве, где будет проходить проверка на детекторе лжи. Однако неизвестно, кто еще будет проходить ее сегодня, 23 октября.

      Как сообщили 24 каналу, несколько депутатов будут проходить проверку на полиграфе в течение недели. Соответствующая процедура будет сокращенной: она продлится примерно 40 минут. Как сообщил на брифинге Арахамия, каждому нардепу это обойдется в примерно 2000 гривен.

      К слову, первым депутатом, который прошел тест на детекторе лжи, стал "слуга народа" Александр Качура. Фото и видео по прохождению полиграфа он сам опубликовал в своем фейсбуке.

      Почему депутаты проходят проверку
      Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев.

      Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Дубинскому: председатель фракции не подозревает его в коррупции. В конце концов, нардепы сошлись на том, что оба пройдут проверку на полиграфе.


      Из-за чего правоохранители подозревают "слуг народа"?

      На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

      По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская.

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

      • Элла Репина – не была на заседании;
      • Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

      Смотрите включение корреспондентки 24 канала:

      Смотрите видео: из-за чего рассорились нардепы

       

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      Автор: Егор Скорина, Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Новости политики "Слуг народа" проверят на полиграфе Олександр Дубинский Слуга народа Давид Арахамия Скандал
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