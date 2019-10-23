Кто будет оплачивать проверку "слуг народа" на полиграфе

Недавно у "слуг народа" Давида Арахамиа и Александра Дубинского возник конфликт из-за однопартейцев, которых правоохранительные органы подозревают в коррупции. Чтобы "избежать недоверия внутри", они договорились пройти проверку на полиграфе, которую сами же и будут оплачивать.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

Смотрите онлайн-трансляцию: Арахамия и Дубинский проходят проверку на полиграфе

Отметим, что Давид Арахамия и Александр Дубинский уже прибыли в помещение на улице Грушевского в Киеве, где будет проходить проверка на детекторе лжи. Однако неизвестно, кто еще будет проходить ее сегодня, 23 октября.

Как сообщили 24 каналу, несколько депутатов будут проходить проверку на полиграфе в течение недели. Соответствующая процедура будет сокращенной: она продлится примерно 40 минут. Как сообщил на брифинге Арахамия, каждому нардепу это обойдется в примерно 2000 гривен.

К слову, первым депутатом, который прошел тест на детекторе лжи, стал "слуга народа" Александр Качура. Фото и видео по прохождению полиграфа он сам опубликовал в своем фейсбуке.

Почему депутаты проходят проверку

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев.



Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Дубинскому: председатель фракции не подозревает его в коррупции. В конце концов, нардепы сошлись на том, что оба пройдут проверку на полиграфе.

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

Элла Репина – не была на заседании;

Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

Смотрите включение корреспондентки 24 канала:

Смотрите видео: из-за чего рассорились нардепы