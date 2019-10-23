Хто оплачуватиме перевірку "слуг народу" на поліграфі

Нещодавно у "слуг народу" Давида Арахамії та Олександра Дубінського виник конфлікт через однопартійців, яких правоохоронні органи підозрюють у корупції. Щоб "уникнути недовіри всередині", вони домовилися пройти перевірку на поліграфі, яку самі ж і оплачуватимуть.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

Дивіться онлайн-трансляцію: Арахамія і Дубінський проходять перевірку на поліграфі

Давид Арахамія та Олександр Дубінський вже прибули у приміщення на вулиці Грушевського у Києві, де відбуватиметься перевірка на детекторі брехні. Проте невідомо, хто ще проходитиме її 23 жовтня.

Ще кілька депутатів будуть проходити перевірку на поліграфі впродовж тижня. Відповідна процедура є скороченою: вона триватиме приблизно 40 хвилин. Як повідомив на брифінгу Арахамія, кожному нардепу це обійдеться у приблизно 2 тисячі гривень.

До слова, першим депутатом, який пройшов тест на детекторі брехні, став "слуга народу" Олександр Качура. Фото та відео з проходження поліграфу він сам оприлюднив у своєму фейсбуці.

Чому депутати проходять перевіркуНародний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців.



Арахамія наголосив, що в нього немає жодних претензій до Дубінського: голова фракції не підозрює його у корупції. Зрештою, нардепи зійшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

Елла Рєпіна – не була на засіданні);

Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

Дивіться включення кореспондентки 24 каналу: