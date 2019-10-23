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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Хто оплачуватиме перевірку "слуг народу" на поліграфі

      593 Читать новость на русском
      Олександр Дубінський та Давид Арахамія
      Олександр Дубінський та Давид Арахамія / Колаж 24 каналу

      Нещодавно у "слуг народу" Давида Арахамії та Олександра Дубінського виник конфлікт через однопартійців, яких правоохоронні органи підозрюють у корупції. Щоб "уникнути недовіри всередині", вони домовилися пройти перевірку на поліграфі, яку самі ж і оплачуватимуть.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Дивіться онлайн-трансляцію: Арахамія і Дубінський проходять перевірку на поліграфі

      Давид Арахамія та Олександр Дубінський вже прибули у приміщення на вулиці Грушевського у Києві, де відбуватиметься перевірка на детекторі брехні. Проте невідомо, хто ще проходитиме її 23 жовтня.

      Ще кілька депутатів будуть проходити перевірку на поліграфі впродовж тижня. Відповідна процедура є скороченою: вона триватиме приблизно 40 хвилин. Як повідомив на брифінгу Арахамія, кожному нардепу це обійдеться у приблизно 2 тисячі гривень.

      До слова, першим депутатом, який пройшов тест на детекторі брехні, став "слуга народу" Олександр Качура. Фото та відео з проходження поліграфу він сам оприлюднив у своєму фейсбуці.

      Чому депутати проходять перевіркуНародний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців.

      Арахамія наголосив, що в нього немає жодних претензій до Дубінського: голова фракції не підозрює його у корупції. Зрештою, нардепи зійшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі. 

      Через що правоохоронці підозрюють "слуг народу"?

      На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

      За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

      Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська.

      Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.

      Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

      • Елла Рєпіна – не була на засіданні);
      • Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

      Дивіться включення кореспондентки 24 каналу:

       

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      Нардеп "Слуги народу" Качура першим пройшов детектор брехні: результат
      сьогодні
      7632
      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини політики Слуга народу Олександр Дубінський "Слуг народу" перевірять на поліграфі Новини України Давид Арахамія Скандал
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