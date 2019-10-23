23:28
23 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, сьогодні
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, сьогодні
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Допит Арахамії на поліграфі перенесли на четвер

      384 Читать новость на русском
      Допит Арахамії на поліграфі перенесли на 24 жовтня 2019
      Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні у четвер / Фото з Facebook

      Народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі о 16 годині в четвер, 24 жовтня. Усе через те, що поліграфолог не мав сформованих для нього запитань.

      Парламентарі від "Слуги народу" проходять детектор брехні через корупційний скандал, що виник у фінансовому комітеті парламенту.

      Читайте також: Результати тесту на поліграфі Дубінського та Арахамії можуть залучити до справи про хабарництво

      Першим допит на поліграфі пройшов нардеп Олександр Дубінський. Процедура тривала понад 2 години і закінчилася близько 22:00. Повний текст відповідей Дубінського на питання – читайте тут.

      Після цього допит мав проходити Давид Арахамія. Проте, поліграфолог заявив, що не готовий провести тест для глави фракції "Слуги народу" сьогодні, адже немає сформованих питань саме під Арахамію.

      Сам нардеп запропонував влаштувати йому експрес-допит і ставити питання, чи справді він брав гроші за якісь голосування у Верховній Раді. Проте, поліграфолог наголосив, що не може проводити такий допит.

      Відтак, поліграф перенесли на 24 жовтня.

      Завтра о 16:00 готовий проходити заново. Буде готовий поліграфолог. Ми будемо дотримуватися одного поліграфолога, щоб наші тести були за однією методологією,
      – сказав Арахамія.

      До слова, проходження перевірки на поліграфі обійдеться кожному нардепу приблизно у 2 тисячі гривень.

      Чому нардепи проходять детектор брехні?Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців.

      Арахамія наголосив, що в нього немає жодних претензій до Дубінського: голова фракції не підозрює його у корупції. Зрештою, нардепи зійшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.

      Хто ще пройшов тест?

      Тест на детекторі брехні вже пройшов нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Поліграф показав, що нардеп не обманював про те, що не брав гроші за голосування.

      До теми: Дубінський, Арахамія та поліграф: як перевірятимуть нардепів та які це матиме наслідки

      Через що правоохоронці підозрюють "слуг народу"?

      На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко заявив, що нардепи від президентської партії отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту.

      За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

      Тепер Офіс Президента вимагає від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. До слова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура також відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.

      Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.

      Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

      • Елла Рєпіна – не була на засіданні);
      • Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.
      blog_ava
      Була в АТО, мала контузію: що відомо про викрадачку немовляти на Київщині
      сьогодні
      4508
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Давид Арахамія "Слуг народу" перевірять на поліграфі Олександр Дубінський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      сьогодні , 23:00 Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      Іван Яковина 257
      Головні новини 23 жовтня: Дубінський, Арахамія та поліграф і викрадення дитини у Києві
      сьогодні , 22:35 Головні новини 23 жовтня: Дубінський, Арахамія та поліграф і викрадення дитини у Києві
      Емал Набі 269
      Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      сьогодні , 22:30 Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      Павло Казарін 303
      Дубінський пройшов детектор брехні: головні тези
      сьогодні , 22:22 Дубінський пройшов детектор брехні: головні тези
      Ірина Кошанська 3729
      Детектор лжи не панацея, или Правильный алгоритм проверки "слуг" на взяточничество
      сьогодні , 22:00 Детектор лжи не панацея, или Правильный алгоритм проверки "слуг" на взяточничество
      Юрій Бутусов 451
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук