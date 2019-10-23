Допит Арахамії на поліграфі перенесли на четвер

Народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі о 16 годині в четвер, 24 жовтня. Усе через те, що поліграфолог не мав сформованих для нього запитань.

Парламентарі від "Слуги народу" проходять детектор брехні через корупційний скандал, що виник у фінансовому комітеті парламенту.

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Першим допит на поліграфі пройшов нардеп Олександр Дубінський. Процедура тривала понад 2 години і закінчилася близько 22:00. Повний текст відповідей Дубінського на питання – читайте тут.

Після цього допит мав проходити Давид Арахамія. Проте, поліграфолог заявив, що не готовий провести тест для глави фракції "Слуги народу" сьогодні, адже немає сформованих питань саме під Арахамію.

Сам нардеп запропонував влаштувати йому експрес-допит і ставити питання, чи справді він брав гроші за якісь голосування у Верховній Раді. Проте, поліграфолог наголосив, що не може проводити такий допит.

Відтак, поліграф перенесли на 24 жовтня.

Завтра о 16:00 готовий проходити заново. Буде готовий поліграфолог. Ми будемо дотримуватися одного поліграфолога, щоб наші тести були за однією методологією,

– сказав Арахамія.

До слова, проходження перевірки на поліграфі обійдеться кожному нардепу приблизно у 2 тисячі гривень.

Чому нардепи проходять детектор брехні?Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців.



Арахамія наголосив, що в нього немає жодних претензій до Дубінського: голова фракції не підозрює його у корупції. Зрештою, нардепи зійшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.

Хто ще пройшов тест?

Тест на детекторі брехні вже пройшов нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Поліграф показав, що нардеп не обманював про те, що не брав гроші за голосування.

До теми: Дубінський, Арахамія та поліграф: як перевірятимуть нардепів та які це матиме наслідки

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко заявив, що нардепи від президентської партії отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту.

За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Тепер Офіс Президента вимагає від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. До слова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура також відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин: