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      "Слуга народу" вважає себе недостатньо освіченим для Ради, – результати поліграфу

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      Депутат від "Слуги народу" вважає себе недостатньо освіченим для Ради
      Депутат від "Слуги народу" вважає себе недостатньо освіченим для Ради / Getty Images

      Народний депутат від "Слуги народу" та член фінансового комітету Олег Марусяк уже пройшов детектор брехні. Під час процедури з’ясувалося, що депутат картає себе через недостатню освіченість для роботи у Верховній Раді.

      Експертка Жаннетта Половніковська після проведення дослідження заявила, що отримані певні реакції, які свідчать, що Марусяк картає себе. Нардеп вважає, що має недостатньо освіти і знань для роботи у Верховній Раді.

      Раніше: Нардепка "Слуги народу" Василевська-Смаглюк пройшла поліграф: результат

      Більше ніякої прихованої інформації не було, крім того, що пан депутат вважає, що має трохи замало знань для такої роботи,
      – додала експертка.

      Поліграфолог запевнила, що Марусяк не володіє жодною прихованою інформацією щодо отримання коштів за провалений законопроєкт. За словами Половнікової, Марусяк нікого з колег по партії не підозрює у тому, що вони могли взяти хабар.

      Однак остаточні результати будуть відомі 25 жовтня.

      Що каже Марусяк на це?

      Сам "слуга народу" каже, що у нього "все з цим добре".

      Я себе за це не картаю. Я входжу в цей ритм. Зовсім новий вид діяльності. До цього часу я ніколи не був публічною особою, тому для мене це незвична ситуація,
      – пояснив він.

      Хто такий Олег Марусяк?

      Олег Марусяк потрапив у Верховну Раду за списком від партії "Слуга народу" під номером 52. Він директор ПП "Гаразд". Проживав у місті Калуш Івано-Франківської області. Підприємство нардепа займається вантажним автомобільним транспортом, будівельними роботами, наданням в оренду будмашин, оптовою торгівлею деревини, будматеріалами і так далі.

      Марусяк – член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Він відповідає за питання щодо організації та оподаткування грального бізнесу.

      Чому депутати проходять детектор брехні?

      Все через корупційний скандал у фінансовому комітеті. Депутати провалили голосування за скасування процедури оцінки вартості житла. Нардепи отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту, стверджує Давид Арахамія.

      До речі: Дубінський пройшов детектор брехні: головні тези

      Тож Офіс Президента вимагає, щоб всі депутати пройшли перевірку на поліграфі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура уже відкрила кримінальне провадження через можливу корупцію депутатів.

      Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.

      Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

      • Елла Рєпіна – не була на засіданні;
      • Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

      Зверніть увагу: Перевірка "слуг народу" на поліграфі: скільки коштує та хто оплачує

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Корупція "Слуг народу" перевірять на поліграфі Новини України Новини політики Слуга народу Курйозні новини Скандал
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