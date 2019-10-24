"Слуга народа" считает себя недостаточно образованным для Рады, – результаты полиграфа
Народный депутат от "Слуги народа" и член финансового комитета Олег Марусяк уже прошел детектор лжи. Во время процедуры выяснилось, что депутат корит себя за недостаточную образованность для работы в Верховной Раде.
Эксперт Жаннетта Половникова после проведения исследования заявила, что получены определенные реакции, свидетельствующие, что Марусяк корит себя. Нардеп считает, что он не достаточно образован для работы в Верховной Раде.
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Больше никакой скрытой информации не было, кроме того, что господин депутат считает, что недостаточно образован для такой работы,
– добавила эксперт.
Полиграфолог заверила, что Марусяк не обладает никакой скрытой информацией о получении средств за проваленный законопроект. По словам Половниковой, Марусяк никого из коллег по партии не подозревает в том, что они могли взять взятку.
Однако окончательные результаты будут известны 25 октября.
Что говорит Марусяк на это?
Сам "слуга народа" говорит, что у него "все с этим хорошо".
Я себя за это не корю. Я вхожу в этот ритм. Совершенно новый вид деятельности. До этого времени я никогда не был публичным лицом, поэтому для меня это необычная ситуация,
– объяснил он.
Кто такой Олег Марусяк?
Олег Марусяк попал в Верховную Раду по списку от партии "Слуга народа" под номером 52. Он директор ООО "Гаразд". Проживал в городе Калуш Ивано-Франковской области. Предприятие нардепа занимается грузовым автомобильным транспортом, строительными работами, предоставлением в аренду строймашин, оптовой торговлей древесины, стройматериалами и так далее.
Марусяк – член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он отвечает за вопросы организации и налогообложения игорного бизнеса.
Почему депутаты проходят детектор лжи?
Все из-за коррупционного скандала в комитете. Депутаты провалили голосование за отмену процедуры оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта, утверждает Давид Арахамия.
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Поэтому Офис Президента требует, чтобы все депутаты прошли проверку на полиграфе. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла уголовное производство из-за возможной коррупции депутатов.
Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?
- Ирина Аллахвердиева;
- Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
- Дарья Володина;
- Юлия Диденко;
- Александр Дубинский;
- Виктория Кинзбурская;
- Алексей Ковалев;
- Анна Колесник;
- Алексей Леонов;
- Анастасия Ляшенко;
- Евгений Петруняк.
Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:
- Элла Репина – не была на заседании;
- Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.
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