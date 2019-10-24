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      "Слуга народа" считает себя недостаточно образованным для Рады, – результаты полиграфа

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      Депутат от "Слуги народа" считает себя недостаточно образованным для Рады
      Депутат от "Слуги народа" считает себя недостаточно образованным для Рады / Getty Images

      Народный депутат от "Слуги народа" и член финансового комитета Олег Марусяк уже прошел детектор лжи. Во время процедуры выяснилось, что депутат корит себя за недостаточную образованность для работы в Верховной Раде.

      Эксперт Жаннетта Половникова после проведения исследования заявила, что получены определенные реакции, свидетельствующие, что Марусяк корит себя. Нардеп считает, что он не достаточно образован для работы в Верховной Раде.

       Ранее: Нардеп "Слуги народа" Василевская-Смаглюк прошла полиграф: результат

      Больше никакой скрытой информации не было, кроме того, что господин депутат считает, что недостаточно образован для такой работы,
      – добавила эксперт.

      Полиграфолог заверила, что Марусяк не обладает никакой скрытой информацией о получении средств за проваленный законопроект. По словам Половниковой, Марусяк никого из коллег по партии не подозревает в том, что они могли взять взятку.

      Однако окончательные результаты будут известны 25 октября.

      Что говорит Марусяк на это?

      Сам "слуга народа" говорит, что у него "все с этим хорошо".

      Я себя за это не корю. Я вхожу в этот ритм. Совершенно новый вид деятельности. До этого времени я никогда не был публичным лицом, поэтому для меня это необычная ситуация,
      – объяснил он.

      Кто такой Олег Марусяк?

      Олег Марусяк попал в Верховную Раду по списку от партии "Слуга народа" под номером 52. Он директор ООО "Гаразд". Проживал в городе Калуш Ивано-Франковской области. Предприятие нардепа занимается грузовым автомобильным транспортом, строительными работами, предоставлением в аренду строймашин, оптовой торговлей древесины, стройматериалами и так далее.

      Марусяк – член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он отвечает за вопросы организации и налогообложения игорного бизнеса.

      Почему депутаты проходят детектор лжи?

      Все из-за коррупционного скандала в комитете. Депутаты провалили голосование за отмену процедуры оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта, утверждает Давид Арахамия.

      Кстати: Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы

      Поэтому Офис Президента требует, чтобы все депутаты прошли проверку на полиграфе. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла уголовное производство из-за возможной коррупции депутатов.

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

      • Элла Репина – не была на заседании;
      • Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

      Обратите внимание: Проверка "слуг народа" на полиграфе: сколько стоит и кто оплачивает 

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа Новости Украины Коррупция Новости политики Скандал Курьезные новости
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