"Слуга народа" считает себя недостаточно образованным для Рады, – результаты полиграфа

Народный депутат от "Слуги народа" и член финансового комитета Олег Марусяк уже прошел детектор лжи. Во время процедуры выяснилось, что депутат корит себя за недостаточную образованность для работы в Верховной Раде.

Эксперт Жаннетта Половникова после проведения исследования заявила, что получены определенные реакции, свидетельствующие, что Марусяк корит себя. Нардеп считает, что он не достаточно образован для работы в Верховной Раде.

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Больше никакой скрытой информации не было, кроме того, что господин депутат считает, что недостаточно образован для такой работы,

– добавила эксперт.

Полиграфолог заверила, что Марусяк не обладает никакой скрытой информацией о получении средств за проваленный законопроект. По словам Половниковой, Марусяк никого из коллег по партии не подозревает в том, что они могли взять взятку.

Однако окончательные результаты будут известны 25 октября.

Что говорит Марусяк на это?

Сам "слуга народа" говорит, что у него "все с этим хорошо".

Я себя за это не корю. Я вхожу в этот ритм. Совершенно новый вид деятельности. До этого времени я никогда не был публичным лицом, поэтому для меня это необычная ситуация,

– объяснил он.

Кто такой Олег Марусяк?

Олег Марусяк попал в Верховную Раду по списку от партии "Слуга народа" под номером 52. Он директор ООО "Гаразд". Проживал в городе Калуш Ивано-Франковской области. Предприятие нардепа занимается грузовым автомобильным транспортом, строительными работами, предоставлением в аренду строймашин, оптовой торговлей древесины, стройматериалами и так далее.

Марусяк – член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он отвечает за вопросы организации и налогообложения игорного бизнеса.

Почему депутаты проходят детектор лжи?

Все из-за коррупционного скандала в комитете. Депутаты провалили голосование за отмену процедуры оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта, утверждает Давид Арахамия.

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Поэтому Офис Президента требует, чтобы все депутаты прошли проверку на полиграфе. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла уголовное производство из-за возможной коррупции депутатов.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

Элла Репина – не была на заседании;

Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

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