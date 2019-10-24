У "Слузі народу" відверто розповіли про конфлікти з Кабміном

Перед голосуванням за проєкт бюджету 18 жовтня в кінозалі Ради депутати "Слуги народу" з очільником Кабміну Олексієм Гончаруком розмовляли на підвищених тонах, про конфлікт написали декілька ЗМІ. У "Слузі народу" запевняють, що у фракції немає конфлікту з Кабміном, але невеликі проблеми таки є.

Перший заступник лідера фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що системно великих проблем немає, бо у всіх одна мета, пише "Українська правда".

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Бувають комунікаційні проблеми, бувають організаційні проблеми, так і з цим анбандлінгом, тому що уряд не встигав його раніше зробити і внести в парламент,

– додав Корнієнко.

Що таке анбандлінг?Анбандлінг власності – це відокремлення виробництва енергії від її передачі. Тобто, фактично заперечує можливість того, щоб одна компанія і виробляла, і транспортувала енергію.



Саме таку мету переслідує третій енергопакет Європейського Союзу.

За словами політика, наразі бувають комунікаційні нестиковки, коли Кабмін не встигає проговорити певні рішення чи законопроєкти з депутатами.

Тому у нардепів виникають логічні питання: "Де ви були раніше?", "Чому це тиждень назад не зробили?" і так далі,

– каже Корнієнко.

Водночас політик висловив упевненість, що Кабмін виправиться. Перший заступник лідера фракції "Слуга народу" сказав, що депутати поступово виходять з турборежиму, але Кабмін "ніколи не вийде з турборежиму в цій країні".

На жаль, в умовах української економіки Кабмін приречений на турборежим,

– додав Корнієнко.

Що відомо про сварку між Гончаруком і "Слугою народу"?

Перед голосуванням за проєкт бюджету в кінозалі Ради депутати "Слуги народу" з очільником Кабміну Олексієм Гончаруком розмовляли на підвищених тонах. Про конфлікт згодом написали кілька ЗМІ. Гончарук запевнив, що це це були всього-на-всього робочі моменти.

До теми: У "Слузі народу" пояснили сварку з Гончаруком

Кілька парламентарів спробували перевести усе на жарт. Постили фото, переконували, що бійок і криків там не помітили. Утім, згодом пояснили, спірних питань виявилося два – це доля газотранспортної системи та субвенції мажоритарникам. Детальніше – за посиланням.