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      У "Слузі народу" відверто розповіли про конфлікти з Кабміном

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      У "Слузі народу" відверто розповіли про конфлікти з Кабміном
      У "Слузі народу" відверто розповіли про конфлікти з Кабміном / Колаж 24 каналу

      Перед голосуванням за проєкт бюджету 18 жовтня в кінозалі Ради депутати "Слуги народу" з очільником Кабміну Олексієм Гончаруком розмовляли на підвищених тонах, про конфлікт написали декілька ЗМІ. У "Слузі народу" запевняють, що у фракції немає конфлікту з Кабміном, але невеликі проблеми таки є.

      Перший заступник лідера фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що системно великих проблем немає, бо у всіх одна мета, пише "Українська правда".

      До речі: "Слуга народу" влаштує розбір польотів через низку скандалів

      Бувають комунікаційні проблеми, бувають організаційні проблеми, так і з цим анбандлінгом, тому що уряд не встигав його раніше зробити і внести в парламент,
      – додав Корнієнко.

      Що таке анбандлінг?Анбандлінг власності – це відокремлення виробництва енергії від її передачі. Тобто, фактично заперечує можливість того, щоб одна компанія і виробляла, і транспортувала енергію.

      Саме таку мету переслідує третій енергопакет Європейського Союзу.

      За словами політика, наразі бувають комунікаційні нестиковки, коли Кабмін не встигає проговорити певні рішення чи законопроєкти з депутатами.

      Тому у нардепів виникають логічні питання: "Де ви були раніше?", "Чому це тиждень назад не зробили?" і так далі,
      – каже Корнієнко.

      Водночас політик висловив упевненість, що Кабмін виправиться. Перший заступник лідера фракції "Слуга народу" сказав, що депутати поступово виходять з турборежиму, але Кабмін "ніколи не вийде з турборежиму в цій країні".

      На жаль, в умовах української економіки Кабмін приречений на турборежим,
      – додав Корнієнко.

      Що відомо про сварку між Гончаруком і "Слугою народу"?

      Перед голосуванням за проєкт бюджету в кінозалі Ради депутати "Слуги народу" з очільником Кабміну Олексієм Гончаруком розмовляли на підвищених тонах. Про конфлікт згодом написали кілька ЗМІ. Гончарук запевнив, що це це були всього-на-всього робочі моменти.

      До теми: У "Слузі народу" пояснили сварку з Гончаруком

      Кілька парламентарів спробували перевести усе на жарт. Постили фото, переконували, що бійок і криків там не помітили. Утім, згодом пояснили, спірних питань виявилося два – це доля газотранспортної системи та субвенції мажоритарникам. Детальніше – за посиланням.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Слуга народу Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Верховна Рада
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