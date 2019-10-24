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      В "Слуге народа" откровенно рассказали о конфликтах с Кабмином

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      В "Слуге народа" откровенно рассказали о конфликтах с Кабмином
      В "Слуге народа" откровенно рассказали о конфликтах с Кабмином / Коллаж 24 канала

      Перед голосованием за проект бюджета 18 октября в кинозале Рады депутаты "Слуги народа" с главой Кабмина Алексеем Гончаруком разговаривали на повышенных тонах, о конфликте написали несколько СМИ. В "Слуге народа" уверяют, что у фракции нет конфликта с Кабмином, но небольшие проблемы существуют.

      Первый заместитель лидера фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что системно больших проблем нет, потому что у всех одна цель, пишет "Украинская правда".

      Кстати: "Слуга народа" устроит разбор полетов из-за ряда скандалов

      Бывают коммуникационные проблемы, бывают организационные проблемы, так и с этим анбандлингом, потому что правительство не успевало его раньше сделать и внести в парламент,
      – добавил Корниенко.

      Что такое анбандлинг?
      Анбандлинг собственности – это отделение производства энергии от ее передачи. То есть, фактически отрицает возможность того, чтобы одна компания и производила, и транспортировала энергию.

      Именно такую ​​цель преследует третий энергопакет ЕС.

      По словам политика, сейчас бывают коммуникационные нестыковки, когда Кабмин не успевает проговорить определенные решения или законопроекты с депутатами.

      Поэтому у нардепов возникают логические вопросы: "Где вы были раньше?", "Почему это неделю назад не сделали?" и так далее,
      – говорит Корниенко.

      В то же время политик выразил уверенность, что Кабмин исправится. Первый заместитель лидера фракции "Слуга народа" сказал, что депутаты постепенно выходят из турборежима, но Кабмин "никогда не выйдет из турборежима в этой стране".

      К сожалению, в условиях украинской экономики Кабмин обречен на турборежим,
      – добавил Корниенко.

      Что известно о ссоре между Гончаруком и "Слугой народа"?

      Перед голосованием за проект бюджета в кинозале Рады депутаты "Слуги народа" с главой Кабмина Алексеем Гончаруком разговаривали на повышенных тонах. О конфликте со временем написали несколько СМИ. Гончарук заверил, что это это были всего-навсего рабочие моменты.

      К теме: В "Слуге народа" объяснили ссору с Гончаруком

      Несколько парламентариев попытались перевести все в шутку. Постились фото, убеждали, что драк и криков там не заметили. Впрочем, впоследствии объяснили, спорных вопросов оказалось два – это судьба газотранспортной системы и субвенции мажоритарщикам. Подробнее – по ссылке.

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Законодательство Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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