Скандал с Зеленским в Золотом: как может быть причастен Аваков

О ситуации в Золотом, скандале с Дубинским, выступлении депутата на российском канале - в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт Алексей Минаков.

О ситуации в Золотом

– История закончилась в тот момент, когда у добровольцев забрали оружие по просьбе президента. И это был ключевой момент.

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– Какой результат и картинка? Президент приехал, пообщался, сидя с добровольцами у огня, попросил их убрать оружие, и они его убрали. Все. Герой и победитель Зеленский.

– Мы говорим о каком-то элементе очень мелком в этой всей истории. То есть да. Это плохо, потому что мы должны действительно ценить, уважать добровольцев, нормально к ним относиться при любых условиях. Мы все им благодарны. Априори.

В целом мы видим, что он попросил, а они выполнили. А почему? Потому что есть фактор Авакова. Потому что Троян - это заместитель руководителя Нацполиции. Он аффилирован с Аваковым. Эти добровольцы - это кто? Это "Нацкорпус", который тоже по сообщениям СМИ, связан с Аваковым, поэтому это шоу имени Авакова.

– Просто если бы все действительно закончилось на споре между добровольцами и Зеленским, то это была бы подстава от Авакова. А так, как она закончилась, это подыгрывание Авакову и Зеленский сделал целый видеофильм с качественной картинкой и звуком. Они не вырезали этот негативный фрагмент и напряженного диалога между Зеленским и добровольцами.

Смотрите видео Владимира Зеленского из Золотого:

Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное

В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.

26 октября добровольцев посетил президент Владимир Зеленский. Их разговор получился сверхэмоциональным, и с обеих сторон раздавались громкие заявления. В частности, украинский президент отметил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.

По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные обитатели – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.

В командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

Сами добровольцы из Золотого заявили, что Зеленский отдал приказ их выбосить из поселка.

Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не пойдут – будут оставаться там в любом случае.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

О скандале с Дубинским

– Скандал из-за "слуг народа", которые не поддержали законопроект о ликвидации так называемых площадок-посредников в сфере оценки недвижимости, набирает обороты. Однако любые инциденты в правительстве или парламенте отражаются на рейтинге Владимира Зеленского.

Проблема заключается в том, что трудно проконтролировать 254 нардепов, которые входят в партию "Слуга народа".

– Один уже пошел на российский телеканал давать интервью, второй кнопокодавить, еще другой берет взятки. То есть понятно, что дисциплина начала хромать, и это все очевидно отражается на рейтинге Зеленского. Поэтому он нервно реагирует на каждый такой инцидент и пытается залатать коммуникационно или информационно эти пробоины.

Мне странно слышать, как говорят журналисты, господин Дубинский думает, что он чист перед законом. Хотя он прошел полиграф абсолютно не по процедуре – в режиме онлайн, вечером, не по всем датчикам, и полиграфист сразу какие-то предварительные выводы сделал. То есть это вообще к прохождению полиграфа не имеет отношения. Это из разряда "лишь бы было".

– У Дубинского очевидно есть амбиции очень большие стать не просто типичным депутатом "Слуги народа", а стать одним из лидеров, возможно, оппозиции к партии или внутри партии. Или просто одним из главарей будущей какой-то политической силы на базе "Слуги народа".

Что известно о конфликте во фракции "Слуга народа"?

На заседании финансового комитета Верховной Рады нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. За это нардепы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый.

К этому скандалу причастен нардеп Антон Яценко из фракции "За будущее". Схема заключается в том, что во время оформления сделок с недвижимостью, она приносит и продолжает приносить фирмам-прокладкам в среднем миллион гривен в день, или около 365 миллионов гривен на год.

После этого Дубинский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы стало известно, получал ли он деньги за голосование. Нардеп также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету. При этом, по мнению Дубинского, детектор лжи должны пройти и работники Офиса Президента, и депутаты-авторы "скандальных законопроектов".

О выступлении депутата на российском канале

– Руководству "Слуги народа" трудно проконтролировать действия 254 депутатов, а поэтому происходят такие случаи как с Евгением Шевченко, который принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале".

– Можно поздравить представителя "Слуги народа" Шевченко с тем, что он "полезный идиот". То есть "полезный идиот" – это термин, который применяется к тем, кто работает в интересах страны-врага, страны-агрессора. То есть сознательно или не сознательно.



Евгений Шевченко в эфире российского канала

– В этом случае мы видим, что он вышел в эфир российского пропагандистского телевидения и повторил те тезисы, которые навязывает нам постоянно последние 5 лет российская пропаганда. Мол, проблема не в России и что она напала на нас, и не война у нас случилась, а из-за того, что там якобы какие-то языковые вопросы.

Здесь отдает российской пропагандой, которую он слушал постоянно пять лет и решил повторить в свой звездный час.

– Реакции президента не было. Ему рекомендовали не выступать, то есть ему не запрещали. Здесь есть принципиальная разница. Он взял на себя ответственность и получил немного "на орехи".

Кто такой Евгений Шевченко?

Депутат Верховного Совета 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №76 (Запорожская область). Сейчас является членом Комитета по вопросам экономического развития. Ранее занимал руководящие должности в компаниях Eurocape New Energy, ECE Projektmanagement G.m.b.H, "Агросталь", "Цветмет". Кроме этого, работал электриком в колхозе.