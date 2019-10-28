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      "Несуществующая школа": глава Луганщины приглашает посетить школу, в которой побывал Зеленский

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      Зеленский посетил город Золотое
      Зеленский посетил город Золотое / Getty image

      Во время визита в город Золотое, на Луганщине, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с учителями школы, деятельность которой якобы прекращена.

      Многочисленные пользователи социальных сетей приводят факты о том, что школа, с учителями которой встретился Зеленский, не работает. Согласно скрину выписки из Единого госреестра регистрации предприятий и предпринимателей, ООШ I-III ступеней в Золотом ликвидирована.

      Важно: Зеленский признал, что Украина покупает уголь с оккупированного Донбасса: видео

      Другие пользователи отметили сходство между женщинами на фото с президентом и женщинами, которые в 2014 году поддерживали оккупацию Донбасса.

      Пользователи возмущаются "нереальностью" учителей и школы / фото Yury Kolesnikov

      Позже председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай опроверг факт прекращения деятельности школы, и пригласил всех желающих на экскурсию в Золотое.


       

      Для чего Владимир Зеленский приехал в Золотое?

      Во время двухдневного визита на передовую, Владимир Зеленский приехал в город Золотое, где должно состояться разведение войск. В Золотом президент пообщался с добровольцами, которые поселились в городе для "защиты местных жителей", а также осмотрел в каких условиях работает прифронтовой городок.

       Подробнее: У Зеленского показали полное видео диалога с добровольцами: их оружие уже вывезли

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Учеба Школа Ситуация в Золотом Владимир Зеленский
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