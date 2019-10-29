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      Прекрасно, – Зеленский о начале разведения войск в Золотом

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      Зеленский отреагировал на разведение войск в Золотом
      Зеленский отреагировал на разведение войск в Золотом / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский доволен стартом разведения войск в районе Золотого на Донбассе, которое началось днем 29 октября.

      Глава государства в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что разведение войск – это прекрасно, пишут "Новости Донбасса".

      Важно: Разведение сил возле Золотого началось, – штаб ООС

      По словам президента, в Золотом сейчас нет обстрелов. Зеркальный отвод начался после того, как миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.

      Прекрасно. Все спокойно происходит. На этом участке нет никакого обстрела. Мы контролируем четыре Золотых, и одно Золотое пока мы не контролируем,
      – сказал Зеленский.

      Заметим, вчера, 28 октября подконтрольные России боевики все же открывали огонь по Золотому. Однако, враждебный обстрел был произведен за пределами участка разведения войск.

      Розведення сил біля Золотого почалося
      Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения / 24 канал

      Что известно о разведении войск в Золотом?
      Во вторник, 29 октября, в 12:00 началось зеркальное разведение войск вблизи Золотого Луганской области. В подтверждение начала разведения сил со стороны украинских военных и пророссийских боевиков были запущены сигнальные ракеты белого цвета.

      Теперь украинская сторона предпримет все необходимые меры для того, чтобы отведение сил не ослабило оборонные возможности украинских подразделений на участках, где оно проводится.

      Против разведения выступают ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4. К тому же, в ряде украинских городов постоянно проходят акции протеста под названием "Нет капитуляции!". Активисты также выступают против отвода войск на Донбассе.

      Какие были предпосылки для разведения сил на Донбассе

      • 1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Это – одно из необходимых требований для того, чтобы состоялась встреча в нормандском формате.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.
      • Для начала разведения войск нужно было 7 дней полной тишины на участке разведения.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Разведение войск Ситуация в Золотом
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