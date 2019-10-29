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      Прекрасно, – Зеленський про початок розведення військ у Золотому

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      Зеленський відреагував на розведення військ у Золотому
      Зеленський відреагував на розведення військ у Золотому / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський задоволений початком розведення військ у районі Золотого на Донбасі, про яке оголосили вдень 29 жовтня.

      Глава держави під час інвестиційного форуму в Маріуполі заявив, що розведення військ – це прекрасно, пишуть "Новини Донбасу".

      Важливо: Розведення сил біля Золотого почалося, – штаб ООС

      За словами президента, у Золотому зараз немає обстрілів. Дзеркальне відведення почалося після того, як місія ОБСЄ і українська сторона зафіксували семиденний "режим тиші" на цій ділянці.

      Прекрасно. Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніякого обстрілу. Ми контролюємо чотири "Золотих", і одне "Золоте" поки що ми не контролюємо,
      – сказав Зеленський.

      Зауважимо, вчора, 28 жовтня підконтрольні Росії бойовики таки відкривали вогонь по Золотому. Проте, ворожий обстріл був здійснений за межами ділянки розведення військ.

      Розведення сил біля Золотого почалося
      Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення / 24 канал

      Що відомо про розведення військ у Золотому?У вівторок, 29 жовтня, о 12 годині розпочалося дзеркальне розведення військ поблизу Золотого Луганської області. На підтвердження початку розведення сил з боку українських військових та проросійських бойовиків були запущені сигнальні ракети білого кольору.

      Тепер українська сторона вживатиме усіх необхідних заходів для того, аби відведення сил не послабило оборонної можливості українських підрозділів на тих ділянках, де воно проводиться.

      Проти розведення виступають ветерани-добровольці, які перебувають у Золотому-4. До того ж, у низці українських міст постійно проходять акції протесту під назвою "Ні капітуляції!". Активісти також виступають проти відведення військ на Донбасі.

      Які були передумови для розведення сил на Донбасі

      • 1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Це – одна з необхідних вимог для того, щоб відбулася зустріч у нормандському форматі.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
      • Для початку розведення військ потрібно було 7 днів повної тиші на ділянці розведення.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Ситуація у Золотому Володимир Зеленський Війна на Донбасі Розведення військ
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