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      Кто больше рискует во время разведения – ВСУ или боевики, – комментарий эксперта

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      Президент Зеленский встретился с добровольцами и объяснил свою позицию
      Президент Зеленский встретился с добровольцами и объяснил свою позицию / Фото из социальных сетей

      Риски разведения войск в Донбассе – условные. Ведь никто из руководства Украины эти пункты – Станица Луганская, Золотое и Петровское – не будет отдавать боевикам.

      Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Разведение войск и конфликт с добровольцами: что случилось и как дальше будет действовать власть

      Золотое не переходит под контроль оккупантов. Войска немного отходят. Действует наша полиция. То, что сейчас происходит, это неизбежный шаг в процессе выполнения процедуры прекращения огня. Это трудно. Но без этого война будет продолжаться,
      – отмечает Фесенко.

      Политолог напоминает: для начала разведения войск есть важное условие – семь дней тишины. Была информация, что в районе Золотого-4 были обстрелы, но не непосредственно в пункте разведения. По его мнению, если не будет новых провокаций со стороны радикалов и обе стороны будут придерживаться семи дней тишины, то будет попытка развести войска.

      Тот факт, что Зеленский поехал в Золотое, говорил с ветеранами "Азова", активистами, показывает, что президент намерен провести процедуру разведения войск. Это – главное препятствие на пути организации встречи в нормандском формате. Вероятность встречи растет. Но будет ли отвод, надо ждать,
      – рассказывает Фесенко.

      Читайте также: Золотое-4 приехала вооруженная полиция, хотят выселить "Азов": фото

      Эксперт отмечает: в Минске 29 октября на встрече Трехсторонней контактной группы может быть согласован вопрос отвода войск.

      "После разведения войск в трех пунктах будет рассматриваться вопрос об отводе вдоль всей линии соприкосновения. Это будет сложно по разным причинам. Но рисков больше для боевиков. Даже с психологической точки зрения. Им предстоит пойти вглубь Донецка. Но если это удастся, то станет переломом в реализации минских соглашений в части прекращения огня", – убежден Фесенко.

      Смотрите опубликованное президентом видео разговора с добровольцами

      Разведение сил на Донбассе:

      розведення військ
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канал

       
       
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Ситуация в Золотом Владимир Зеленский Разведение войск
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