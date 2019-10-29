Кто больше рискует во время разведения – ВСУ или боевики, – комментарий эксперта
Риски разведения войск в Донбассе – условные. Ведь никто из руководства Украины эти пункты – Станица Луганская, Золотое и Петровское – не будет отдавать боевикам.
Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
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Золотое не переходит под контроль оккупантов. Войска немного отходят. Действует наша полиция. То, что сейчас происходит, это неизбежный шаг в процессе выполнения процедуры прекращения огня. Это трудно. Но без этого война будет продолжаться,
– отмечает Фесенко.
Политолог напоминает: для начала разведения войск есть важное условие – семь дней тишины. Была информация, что в районе Золотого-4 были обстрелы, но не непосредственно в пункте разведения. По его мнению, если не будет новых провокаций со стороны радикалов и обе стороны будут придерживаться семи дней тишины, то будет попытка развести войска.
Тот факт, что Зеленский поехал в Золотое, говорил с ветеранами "Азова", активистами, показывает, что президент намерен провести процедуру разведения войск. Это – главное препятствие на пути организации встречи в нормандском формате. Вероятность встречи растет. Но будет ли отвод, надо ждать,
– рассказывает Фесенко.
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Эксперт отмечает: в Минске 29 октября на встрече Трехсторонней контактной группы может быть согласован вопрос отвода войск.
"После разведения войск в трех пунктах будет рассматриваться вопрос об отводе вдоль всей линии соприкосновения. Это будет сложно по разным причинам. Но рисков больше для боевиков. Даже с психологической точки зрения. Им предстоит пойти вглубь Донецка. Но если это удастся, то станет переломом в реализации минских соглашений в части прекращения огня", – убежден Фесенко.
Смотрите опубликованное президентом видео разговора с добровольцами
Разведение сил на Донбассе:
- 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирования, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
- 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.
- Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако это еще не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.
- Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В Украине десятки тысяч людей вышли на акции протеста.
- В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в город Золотое с целью остановить разведения войск и реализацию формулы Штайнмайера. В командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.
- В город приехал президент Зеленский и встретился с добровольцами АТО и активистами.
Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канал
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