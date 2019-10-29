Хто більше ризикує під час розведення – ЗСУ чи бойовики, – коментар експерта
Ризики розведення військ на Донбасі – умовні. Адже ніхто з керівництва України наші населенні пункти – Станицю Луганську і Золоте – не віддаватиме бойовикам.
Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
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Золоте не переходить під контроль окупантів. Війська трохи відходять. Діє наша поліція. Те, що зараз відбувається, це неминучий крок у процесі виконання процедури припинення вогню. Це важко. Але без цього війна триватиме,
– зазначає Фесенко.
Політолог нагадує: для початку розведення військ є важлива умова – сім днів тиші. Була інформація, що в районі Золотого-4 були обстріли, але не безпосередньо в пункті розведення. На його думку, якщо не буде нових провокацій і обидві сторони дотримуватимуться сім днів тиші, то буде спроба розвести війська.
Той факт, що Зеленський поїхав у Золоте, говорив із ветеранами "Азова", активістами, показує, що президент має намір провести процедуру розведення військ. Це – головна перешкода на шляху організації зустрічі в нормандському форматі. Зараз імовірність зустрічі зростає. Але чи буде відведення, треба чекати,
– розповідає Фесенко.
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Експерт зазначає: у Мінську 29 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи може бути узгоджено питання відведення військ.
"Після розведення військ у трьох пунктах розглядатиметься питання про відведення вздовж усієї лінії зіткнення. Це буде складно з різних причин. Але ризиків більше для бойовиків. Навіть з психологічної точки зору. Їм треба буде піти вглиб Донецька. Але якщо це вдасться, то стане переломом у реалізації мінських угод у частині припинення вогню", – переконаний Фесенко.
Дивіться опубліковане президентом відео розмови із добровольцями
Розведення сил на Донбасі:
- 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
- 1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
- Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.
- Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". В Україні десятки тисяч людей вийшли на акції протесту.
- На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули в місто Золоте з метою зупинити розведення військ і реалізацію формули Штайнмаєра. У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно.
- До міста приїхав президент Зеленський і зустрівся з добровольцями АТО та активістами.
Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал
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