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      Хто більше ризикує під час розведення – ЗСУ чи бойовики, – коментар експерта

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      Президент Зеленський зустрівся з добровольцями і пояснив свою позицію
      Президент Зеленський зустрівся з добровольцями і пояснив свою позицію / Фото з соціальних мереж

      Ризики розведення військ на Донбасі – умовні. Адже ніхто з керівництва України наші населенні пункти – Станицю Луганську і Золоте – не віддаватиме бойовикам.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Розведення військ і конфлікт із добровольцями: що сталося і як далі діятиме влада

      Золоте не переходить під контроль окупантів. Війська трохи відходять. Діє наша поліція. Те, що зараз відбувається, це неминучий крок у процесі виконання процедури припинення вогню. Це важко. Але без цього війна триватиме,
      – зазначає Фесенко.

      Політолог нагадує: для початку розведення військ є важлива умова – сім днів тиші. Була інформація, що в районі Золотого-4 були обстріли, але не безпосередньо в пункті розведення. На його думку, якщо не буде нових провокацій і обидві сторони дотримуватимуться сім днів тиші, то буде спроба розвести війська.

      Той факт, що Зеленський поїхав у Золоте, говорив із ветеранами "Азова", активістами, показує, що президент має намір провести процедуру розведення військ. Це – головна перешкода на шляху організації зустрічі в нормандському форматі. Зараз імовірність зустрічі зростає. Але чи буде відведення, треба чекати,
      – розповідає Фесенко.

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      Експерт зазначає: у Мінську 29 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи може бути узгоджено питання відведення військ.

      "Після розведення військ у трьох пунктах розглядатиметься питання про відведення вздовж усієї лінії зіткнення. Це буде складно з різних причин. Але ризиків більше для бойовиків. Навіть з психологічної точки зору. Їм треба буде піти вглиб Донецька. Але якщо це вдасться, то стане переломом у реалізації мінських угод у частині припинення вогню", – переконаний Фесенко.

      Дивіться опубліковане президентом відео розмови із добровольцями

      Розведення сил на Донбасі:

      розведення військ
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал

       
       
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Ситуація у Золотому Розведення військ
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