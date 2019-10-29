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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Для військових не проблема швидко повернутись у разі небезпеки, – експерт про розведення сил

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      Після візиту Зеленського в Золотому розпочали розведення військ
      Після візиту Зеленського в Золотому розпочали розведення військ / Фото з соціальних мереж

      Є побоювання, що позиції, які були відвойовані тяжкою ціною, – кров’ю і життям українців, потраплять до окупантів після розведення військ. Але немає проблем контролювати ці ділянки.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Старт розведення військ у Золотому: що про це відомо

      Як зазначає експерт, запланована владою тактика маленьких кроків із врегулювання збройного конфлікту правильна. Але є проколи інформаційної політики Офісу Президента та уряду.

      Українським громадянам, головне – військовим, треба пояснювати, що відбувається в зоні конфлікту. Зеленський розповів свою логіку дій. У нас, на жаль, немає засобів примусити Росію піти з України. Тому дипломатія, діалог – один із елементів підходу. Розведення військ – одна з тем, на яку можна говорити з Росією,
      – вважає Олександр Хара.

      За його словами, із розведенням військ відкриються КПП, і вздовж лінії перестануть стріляти. А це в наших інтересах. Олександр Хара додає: за твердженням фахівців, для військових не проблема контролювати ділянку розміром кілометр-два і повернутися при виникненні загроз.

      Читайте також: Розведення військ і конфлікт із добровольцями: що сталося і як далі діятиме влада

      Розведення сил на Донбасі:

      розведення військ
      Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Володимир Зеленський Ситуація у Золотому
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