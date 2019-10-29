Для військових не проблема швидко повернутись у разі небезпеки, – експерт про розведення сил
Є побоювання, що позиції, які були відвойовані тяжкою ціною, – кров’ю і життям українців, потраплять до окупантів після розведення військ. Але немає проблем контролювати ці ділянки.
Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.
Читайте також: Старт розведення військ у Золотому: що про це відомо
Як зазначає експерт, запланована владою тактика маленьких кроків із врегулювання збройного конфлікту правильна. Але є проколи інформаційної політики Офісу Президента та уряду.
Українським громадянам, головне – військовим, треба пояснювати, що відбувається в зоні конфлікту. Зеленський розповів свою логіку дій. У нас, на жаль, немає засобів примусити Росію піти з України. Тому дипломатія, діалог – один із елементів підходу. Розведення військ – одна з тем, на яку можна говорити з Росією,
– вважає Олександр Хара.
За його словами, із розведенням військ відкриються КПП, і вздовж лінії перестануть стріляти. А це в наших інтересах. Олександр Хара додає: за твердженням фахівців, для військових не проблема контролювати ділянку розміром кілометр-два і повернутися при виникненні загроз.
Читайте також: Розведення військ і конфлікт із добровольцями: що сталося і як далі діятиме влада
Розведення сил на Донбасі:
- 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
- 1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та в районі міста Золоте на Луганщині.
- Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте проросійські бойовики не припиняли вогонь.
- Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". В Україні десятки тисяч людей вийшли на акції протесту.
- На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули в місто Золоте з метою зупинити розведення військ і реалізацію формули Штайнмаєра. У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно.
- До міста приїхав президент Зеленський і зустрівся з добровольцями АТО та активістами.
- 29 жовтня в штабі Об'єднаних сил заявили, що о 12:00 розпочалося розведення сил на другій ділянці поблизу Золотого Луганської області. Розведення відбувається дзеркально з обох сторін.