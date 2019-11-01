Москва не хочет мира: США раскритиковали Россию

Украина показала свою приверженность мирному урегулированию на Донбассе. Одна РФ не демонстрирует такого же стремление к миру и постоянно срывает все договоренности.

Временно поверенный в делах США Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ подчеркнул, что Америка одобряет надлежащие усилия Украины для урегулирования конфликта на Востоке, пишет "Укринформ".

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Гарри Кемиан вспомнил о продолжающемся прогрессе в вопросе строительства моста в Станице Луганской и одобренную формулу Штайнмайера.

К сожалению, Москва не продемонстрировала аналогичной приверженности достижению мира,

– подчеркнул политик.

Американский дипломат сказал, что Россия продолжает не выполнять свои оборонные обязательства на востоке Украины, а также "откладывает встречу лидеров нормандской четверки".

Россия не смогла вывести из Украины силы, вооружения и технику, а на прошлой неделе снова отправила конвои в Украину,

– отметил Кемиан.

Он также напомнил, что Россия систематически ограничивает продвижения персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, "что ограничивает возможности Миссии наблюдать за конфликтом и выполнять свой мандат".

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Дипломат отметил поддержку США суверенитета и независимости Украины. Кемиан заверил, что отдельные санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украины.

Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма,

– заверил политик.

Заметим, что встречу в нормандском формате уже отменяли несколько раз. Сейчас говорится о дате 15 ноября, но у Путина все опровергают. Президент РФ считает, что эти встречи должны быть "хорошо подготовленными": чтобы не было пустых разговоров, а взамен были бы полезны всем участникам переговоров результаты.

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