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      Москва не хочет мира: США раскритиковали Россию

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      В США раскритиковали Россию
      В США раскритиковали Россию / Getty images

      Украина показала свою приверженность мирному урегулированию на Донбассе. Одна РФ не демонстрирует такого же стремление к миру и постоянно срывает все договоренности.

      Временно поверенный в делах США Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ подчеркнул, что Америка одобряет надлежащие усилия Украины для урегулирования конфликта на Востоке, пишет "Укринформ".

      Важно: Стратегия реинтеграции: как у Зеленского собираются возвращать оккупированный Донбасс

      Гарри Кемиан вспомнил о продолжающемся прогрессе в вопросе строительства моста в Станице Луганской и одобренную формулу Штайнмайера.

      К сожалению, Москва не продемонстрировала аналогичной приверженности достижению мира,
      – подчеркнул политик.

      Американский дипломат сказал, что Россия продолжает не выполнять свои оборонные обязательства на востоке Украины, а также "откладывает встречу лидеров нормандской четверки".

      Россия не смогла вывести из Украины силы, вооружения и технику, а на прошлой неделе снова отправила конвои в Украину,
      – отметил Кемиан.

      Он также напомнил, что Россия систематически ограничивает продвижения персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, "что ограничивает возможности Миссии наблюдать за конфликтом и выполнять свой мандат".

      К теме: Разведение войск на Донбассе: как путинские СМИ шантажируют Зеленского

      Дипломат отметил поддержку США суверенитета и независимости Украины. Кемиан заверил, что отдельные санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украины.

      Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма,
      – заверил политик.

      Заметим, что встречу в нормандском формате уже отменяли несколько раз. Сейчас говорится о дате 15 ноября, но у Путина все опровергают. Президент РФ считает, что эти встречи должны быть "хорошо подготовленными": чтобы не было пустых разговоров, а взамен были бы полезны всем участникам переговоров результаты.

      Все новости о встрече в нормандском формате – читайте здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Разведение войск Аннексия Крыма ОБСЕ Формула Штайнмайера Нормандский формат Новости США
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