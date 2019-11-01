Москва не хочет мира: США раскритиковали Россию
Украина показала свою приверженность мирному урегулированию на Донбассе. Одна РФ не демонстрирует такого же стремление к миру и постоянно срывает все договоренности.
Временно поверенный в делах США Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ подчеркнул, что Америка одобряет надлежащие усилия Украины для урегулирования конфликта на Востоке, пишет "Укринформ".
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Гарри Кемиан вспомнил о продолжающемся прогрессе в вопросе строительства моста в Станице Луганской и одобренную формулу Штайнмайера.
К сожалению, Москва не продемонстрировала аналогичной приверженности достижению мира,
– подчеркнул политик.
Американский дипломат сказал, что Россия продолжает не выполнять свои оборонные обязательства на востоке Украины, а также "откладывает встречу лидеров нормандской четверки".
Россия не смогла вывести из Украины силы, вооружения и технику, а на прошлой неделе снова отправила конвои в Украину,
– отметил Кемиан.
Он также напомнил, что Россия систематически ограничивает продвижения персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, "что ограничивает возможности Миссии наблюдать за конфликтом и выполнять свой мандат".
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Дипломат отметил поддержку США суверенитета и независимости Украины. Кемиан заверил, что отдельные санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украины.
Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма,
– заверил политик.
Заметим, что встречу в нормандском формате уже отменяли несколько раз. Сейчас говорится о дате 15 ноября, но у Путина все опровергают. Президент РФ считает, что эти встречи должны быть "хорошо подготовленными": чтобы не было пустых разговоров, а взамен были бы полезны всем участникам переговоров результаты.
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