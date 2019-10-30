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      Стратегия реинтеграции: как у Зеленского собираются возвращать оккупированный Донбасс

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      Зеленский озвучил этапы возвращения мира на Донбасс
      Зеленский озвучил этапы возвращения мира на Донбасс / 24 канал

      Владимир Зеленский во время выступления в Мариуполе рассказал, какие этапы должна пройти Украина на пути к установлению мира на Донбассе, а также – анонсировал обнародование государственной стратегии реинтеграции оккупированных Россией территорий. Рассказываем, что именно предлагает президент, и является ли такой план действенным.

      Шаги к установлению мира: что предлагает президент

      Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил: украинская власть продолжает минский процесс, чтобы наконец установить мир на Донбассе и вернуть оккупированные территории. Однако, если этот вариант не сработает – будут рассматривать другие сценарии. В частности, речь шла об усилении армии, привлечении миротворческой миссии ООН на Донбассе и, если вариантов не останется, – так называемый "кипрский сценарий".

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      Пока же Владимир Зеленский озвучил основные этапы прекращения конфликта на востоке Украины:
      – завершение горячей стадии и прекращение огня;
      – примирение людей и поиск консенсуса;
      – безопасная реинтеграция.

      Что касается первого пункта, президент отметил: украинская власть намерена достичь прекращения огня на Донбассе в ближайшее время. Однако это – лишь первый шаг, и он очень важен.

      Может быть когда-то такая ситуация, чтобы в одном купе ехали ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенную местную власть, но был вынужден оставаться на тех территориях? Все это – очень сложный и очень чувствительный нейрохирургический процесс. Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неправильное заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта,
      – пояснил Зеленский, подчеркнув важность поиска консенсуса.

      Существует немало мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить и установить частичное примирение. Однако в то же время не произошло возвращение территорий, которые просто остались в другом статусе. Такой вариант, отметил Зеленский, Украину не устраивает.

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      Основные составляющие стратегии реинтеграции

      30 октября Зеленский представил государственную стратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Президент сразу заметил: программу вынесут на широкое обсуждение с общественностью.

      Он перечислил четыре обязательные составляющие, которые необходимо осуществить для успешного воплощения программы:
      – прозрачность и публичность (нужно инициировать масштабный национальный диалог)
      – консенсус (решение, которое удовлетворит всех, принять невозможно)
      – реализм (легко не будет);
      – имплементация (реализация обязательств для получения реального результата).

      Стоит осознать, что уже завтра на Донбассе люди не заговорят сразу на украинском языке. Мы не должны тешить себя иллюзиями. Должны быть реалистами и не бояться правды, какой бы горькой она иногда не была. И наш подход к реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенным и, самое главное, прагматичным,
      – отметил Зеленский.

      Президент добавил, что в любом случае на первом плане должны быть интересы граждан Украины.

      Будет ли работать такой план?

      Эксперты сходятся во мнении: того, что озвучил Зеленский – мало, чтобы вернуть утраченные территории и обеспечить мир на востоке Украины. Процесс этот – сложнейший и длительный. Однако, по понятным причинам, озвучить все детали шагов к прекращению конфликта гарант не может.

      Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии 24 каналу отметил, что то, что было озвучено относительно составляющих решения вопроса Донбасса больше напоминает предвыборную кампанию.

      Общие фразы, которые хороши и хорошо звучат, но по содержанию не понятно, каким образом это будет воплощаться в жизнь. То есть нет конкретики,
      – пояснил он.

      По словам эксперта, для того, чтобы вернуть часть оккупированную Донбасса в состав Украины, следует выполнить прежде всего следующие пункты:
      – деоккупация (условно говоря, в течение определенного времени должен пройти вывод войск, границу должна контролировать украинская сторона)
      – демилитаризация (разоружение, процесс переходный, который будет способствовать устранению ментального разрыва между большей частью тех, кто остался на временно оккупированных территориях, и другими украинцами)
      – переходный этап, который должен включать в себя определенную временную администрацию.

      По словам Виталия Балы, сейчас лучший вариант – это введение миротворцев на Донбасс. Этот путь сейчас является оптимальным для Украины с точки зрения: а) чтобы не было жертв; б) чтобы быстрее эта территория вернулась под контроль Украины, но на тех условиях, которые позволят нам строить общее будущее.

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      Директор Школы ответственной политики Андрей Юсов в комментарии 24 каналу также отметил, что озвученное нельзя считать стратегией.

      Говорить о стратегии реинтеграции без решения о возвращении Донбасса, без контроля над украинской границей, без решения главных геополитических вопросов безопасности – здесь очевидно, что это – выдавать желаемое за действительное. Именно это и было сделано,
      – отметил он.

      По словам Юсова, пока неизвестен ряд ключевых вещей: на каких основаниях и на каких условиях Украина возвращает оккупирован Донбасс; кто платит за восстановление освобожденной территории? Поэтому пока что стратегия президента по реинтеграции Донбасса выглядит как умиротворение агрессора. А пункты были озвучены для внутриполитического потребителя.

      Также сейчас можно наблюдать определенный конфликт внутри страны в ответ на контраверсионные действия и заявления представителей власти. Поэтому эксперты не исключают: озвучкой стратегии реинтеграции оккупированных территорий и перечня возможных шагов к миру у Зеленского пытаются "снизить температуру" и несколько успокоить украинцев. Удается им это? Вопрос открытый.

      Карта
      Карта Донбасса

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Разведение войск Война на Донбассе Публикации Статьи Реинтеграция Донбасса
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