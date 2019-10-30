Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас

Володимир Зеленський під час промови в Маріуполі розповів, які етапи має пройти Україна на шляху до встановлення миру на Донбасі, а також – анонсував оприлюднення державної стратегії реінтеграції окупованих Росією територій. Розповідаємо, що саме пропонує президент, і чи є дієвим такий план.

Кроки до встановлення миру: що пропонує президент

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевняв: українська влада продовжує мінський процес, щоб зрештою встановити мир на Донбасі та повернути окуповані території. Однак, якщо цей варіант не спрацює – розглядатимуть інші сценарії. Зокрема, йшлося про посилення армії, залучення миротворчої місії ООН на Донбасі та, якщо варіантів не залишиться, – так званий "кіпрський сценарій".

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Наразі ж Володимир Зеленський озвучив основні етапи припинення конфлікту на сході України:

– завершення гарячої стадії та припинення вогню;

– примирення людей і пошук консенсусу;

– безпечна реінтеграція.

Щодо першого пункту, президент зазначив: українська влада має намір досягти припинення вогню на Донбасі найближчим часом. Проте це – лише перший крок, і він дуже важливий.

Чи може бути колись така ситуація, щоб в одному купе їхали ветеран війни та житель окупованого Луганська, який не підтримував самопроголошену місцеву владу, але був змушений залишатися на тих територіях? Все це – дуже складний і дуже чутливий нейрохірургічний процес. Це ніби тримати сірники біля відкритої каністри з бензином. Один необачний рух, одна неправильна заява можуть усе перекреслити та відновити гарячу стадію конфлікту,

– пояснив Зеленський, наголосивши на важливості пошуку консенсусу.

Існує чимало світових прикладів, коли гостру стадію конфлікту вдалося припинити і встановити часткове примирення. Проте, водночас, не відбулося повернення територій, які просто залишилися в іншому статусі. Такий варіант, зазначив Зеленський, Україну не влаштовує.

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Основні складові стратегії реінтеграції

30 жовтня Зеленський представив ​​державну стратегію безпечної реінтеграції Донбасу та Криму. Президент одразу зауважив: програму винесуть на широке обговорення з громадськістю.



Він перерахував чотири обов'язкові складові, які потрібно здійснити для успішного втілення програми:

– прозорість та публічність (потрібно ініціювати масштабний національний діалог);

– консенсус (рішення, яке задовольнить усіх, прийняти нереально);

– реалізм (легко не буде);

– імплементація (реалізація зобов’язань задля отримання реального результату).

Варто усвідомити, що вже завтра на Донбасі люди не заговорять відразу українською мовою. Ми не повинні тішити себе ілюзіями. Повинні бути реалістами і не боятися правди, якою б гіркою вона іноді не була. І наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму повинен бути виваженим і, найголовніше, прагматичним,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що в будь-якому разі на першому плані мають бути інтереси громадян України.

Чи працюватиме такий план?

Експерти сходяться на думці: того, що озвучив Зеленський – замало, щоб повернути втрачені території та забезпечити мир на сході України. Процес цей – надскладний і довготривалий. Проте, зі зрозумілих причин, озвучити всі деталі кроків до припинення конфлікту гарант не може.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала у коментарі 24 каналу зазначив, що те, що було озвучено стосовно складових вирішення питання Донбасу більше нагадує передвиборчу кампанію.

Загальні фрази, які гарні і добре звучать, але за змістом не зрозуміло, у який спосіб це буде втілюватися у життя. Тобто немає конкретики,

– пояснив він.

За словами експерта, для того, щоб повернути частину окуповану Донбасу в склад України, варто виконати передусім наступні пункти:

– деокупація (умовно кажучи, протягом певного часу має пройти вивід військ, кордон має контролювати українська сторона);

– демілітаризація (роззброєння, процес перехідний, який буде сприяти усуненню ментального розриву між більшою частиною тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, й іншими українцями);

– перехідний етап, який має включати в себе певну тимчасову адміністрацію.

За словами Віталія Бали, наразі найкращий варіант – це введення миротворців на Донбас. Цей шлях наразі є оптимальним для України з точки зору: а) щоб не було жертв; б) щоб швидше ця територія повернулася під контроль України, але на тих умовах, які дозволять нам будувати спільне майбутнє.

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Директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов у коментарі 24 каналу також зазначив, що озвучене не можна вважати стратегією.

Говорити про стратегію реінтеграції без рішення про повернення Донбасу, без контролю над українським кордоном, без вирішення головних геополітичних безпекових питань – тут очевидно, що це – видавати бажане за дійсне. Саме це і було зроблено,

– зазначив він.

За словами Юсова, наразі невідома низка ключових речей: на яких підставах і на яких умовах Україна повертає окупований Донбас; хто платить за відновлення звільненої території? Тому поки що стратегія президента з реінтеграції Донбасу виглядає як умиротворення агресора. А пункти були озвучені для внутрішньополітичного споживача.

Також зараз можна спостерігати певний конфлікт всередині країни у відповідь на контроверсійні дії та заяви представників влади. Тому експерти не виключають: озвученням стратегії реінтеграції окупованих територій та переліку можливих кроків до миру у Зеленського намагаються "знизити температуру" та дещо заспокоїти українців. Чи вдається їм це? Питання відкрите.



Карта Донбасу