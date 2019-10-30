На Донбасі ввели режим "жовтий": що це означає

У районі проведення операції Об’єднаних сил ввели режим "жовтий". Військові та правоохоронці мають на цей період спеціальні повноваження.

Відтепер люди, які перебувають у зоні ООС мають мати при собі документи, які посвідчують особу, повідомили у пресштабі ООС. При цьому військові та поліцейські можуть оглядати особисті речі та авто осіб у зоні ООС.

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Військовослужбовці та правоохоронці мають на період дії режиму "жовтий" спеціальні повноваження:

– застосовувати у разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до проведення ООС;

– перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а вразі відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи;

– здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

– входити (проникати) в житлові та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій;

– використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать громадянам (за їхньою згодою).

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За певних умов обстановки також дозволяється:

– тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виводити громадян з цих ділянок, відбуксировувати транспортні засоби;

– використовувати із службовою метою транспортні засоби, у тому числі спеціальні, що належать підприємствам, установам та організаціям, крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій.

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Для осіб не залучених до Об’єднаних сил встановлені такі обмеження:

– в’їзд (виїзд) до району проведення операції;

– отримання дозвільних документів, необхідних для в’їзду (перебування) до району проведення операції;

– допущення представників органів державної влади;

– зберігання, використання та переміщення зареєстрованої вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, холодної зброї, нагородної, пневматичної та травматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та патрони до неї;

– здійснення польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів та проведення відео-, кіно- та фотозйомок;

– використання в транспортних засобах будь-яких радіостанцій;

– проведення туристичних екскурсій і походів, рибальства та полювання;

– відвідування лісових масивів, окремих районів місцевості;

– перелік безпечних автомобільних та залізничних напрямків;

– обмеження руху транспортних засобів об’їзними шляхами;

– виконання заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях.

Зауважимо, що в пресштабі не уточнили, скільки триватиме режим "жовтий".

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Що відомо про розведення військ у Золотому:

розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.



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