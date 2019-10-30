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      Старт розведення у Золотому: напередодні бойовики обстріляли житлові будинки – фото

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      У СЦКК повідомили про обстріли Золотого-4 перед початком розведення
      У СЦКК повідомили про обстріли Золотого-4 перед початком розведення / Соцмережі

      Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) повідомила про чергові обстріли з боку бойовиків у районі Золотого-4 на Луганщині. Саме тут розміщується ділянка розведення військ.

      Як повідомили у СЦКК, 28 жовтня з 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40 у районі Золотого-4 бойовики здійснили обстріли з застосуванням стрілецької зброї, передає пресцентр Об’єднаних сил.

      Зверніть увагу! Чому у Золотому почали розводити сили без 7-денного режиму тиші: пояснення ООС

      29 жовтня українська сторона СЦКК провела фотофіксацію наслідків обстрілу житлових будинків у Золотому-4. Мовиться про:

      • приватний будинок на вулиці Горіховій, 25: ушкодження від стрілецької зброї калібру 7,62 міліметра; отвори у пластиковому облицюванні будинку.
      • приватний будинок на вулиці Довженка, 28: ушкодження від стрілецької зброї калібру 7,62 міліметра; 3 отвори в покрівлі будинку.

      На щастя, внаслідок вищезазначених обстрілів ніхто не постраждав.

      Наслідки обстрілів житлових будинків у Золотому-4 та де це сталося 

      Зауважимо, що о 12:00 29 жовтня у районі Золотого-4 розпочалося розведення військ. Напередодні спостерігачі СММ ОБСЄ поблизу ділянки розведеня зафіксували щонайменше 7 обстрілів. Також про обстріли району Золотого як поза межами, так і умежах ділянки розведення повідомляв прес-центр Об'єднаних сил, зокрема:

      – 26 жовтня (великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя), 

      – 27 жовтня жовтня (протитанкові та підствольні гранатомети та стрілецька зброя, з великокаліберними кулеметами включно),

      29 жовтня (автоматичні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецька зброїя з великокаліберними кулеметами включно).

      Як минула доба на Донбасі: бойовики на тлі розведення військ суттєво зменшили кількість обстрілів

      Що ще відомо про розведення військ у Золотому:

      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • розведення військ відбулося у межах мініськ угод і поштовхом до до нормендської зустрічі;
      • триватиме розведення 3 дні та потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку; 
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • етерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Розведення військ Операція Об'єднаних сил Ситуація у Золотому
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