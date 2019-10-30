Старт розведення у Золотому: напередодні бойовики обстріляли житлові будинки – фото

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) повідомила про чергові обстріли з боку бойовиків у районі Золотого-4 на Луганщині. Саме тут розміщується ділянка розведення військ.

Як повідомили у СЦКК, 28 жовтня з 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40 у районі Золотого-4 бойовики здійснили обстріли з застосуванням стрілецької зброї, передає пресцентр Об’єднаних сил.

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29 жовтня українська сторона СЦКК провела фотофіксацію наслідків обстрілу житлових будинків у Золотому-4. Мовиться про:

приватний будинок на вулиці Горіховій, 25: ушкодження від стрілецької зброї калібру 7,62 міліметра; отвори у пластиковому облицюванні будинку.

приватний будинок на вулиці Довженка, 28: ушкодження від стрілецької зброї калібру 7,62 міліметра; 3 отвори в покрівлі будинку.

На щастя, внаслідок вищезазначених обстрілів ніхто не постраждав.

Наслідки обстрілів житлових будинків у Золотому-4 та де це сталося

Зауважимо, що о 12:00 29 жовтня у районі Золотого-4 розпочалося розведення військ. Напередодні спостерігачі СММ ОБСЄ поблизу ділянки розведеня зафіксували щонайменше 7 обстрілів. Також про обстріли району Золотого як поза межами, так і умежах ділянки розведення повідомляв прес-центр Об'єднаних сил, зокрема:

– 26 жовтня (великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя),

– 27 жовтня жовтня (протитанкові та підствольні гранатомети та стрілецька зброя, з великокаліберними кулеметами включно),

– 29 жовтня (автоматичні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецька зброїя з великокаліберними кулеметами включно).

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Що ще відомо про розведення військ у Золотому: