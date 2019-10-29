Бойовики посилили обстріли ЗСУ на Донбасі: найгарячіші напрямки

Російські окупаційні війська продовжують нехтувати усіма домовленостями про перемир'я та обстрілюють позиції Збройних сил на Донбасі. 28 жовтня бойовики аж 18 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед наших захисників немає.

Окупанти гатили по українських бійцях зі із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:

Невельського,

Гнутового,

Водяного на Приазов'ї,

Красногорівки,

Мар'їнки,

Пищевика,

Луганського,

Попасної,

Травневого,

Золотого-4 (поза межами ділянки розведення).

Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було,

– наголосили у штабі.

Водночас, від початку доби, 29 жовтня, окупанти вже встигли порушити режим припинення вогню. Вони гатили по українських захисниках неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На щастя, загиблих серед бійців ЗСУ через ворожі обстріли немає.

Зауважимо, 27 жовтня російські збройні формування 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Найгарячіше було біля Новолуганського, де велися постійні обстріли з мінометів. На щастя, серед українських військових обійшлося без втрат.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу