Боевики усилили обстрелы ВСУ на Донбассе: самые горячие направления

Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать всеми договоренностями о перемирии и обстреливают позиции Вооруженных сил на Донбассе. 28 октября боевики 18 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди наших защитников нет.

Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

Невельского,

Гнутового,

Водяного на Приазовье,

Красногоровки,

Марьинки,

Пищевика,

Луганского,

Попасной,

Майского,

Золотого-4 (вне участка разведения).

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было,

– отметили в штабе.

В то же время, с начала суток, 29 октября, оккупанты уже успели нарушить режим прекращения огня. Они били по украинским защитникам неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

К счастью, погибших среди бойцов ВСУ из-за вражеских обстрелов нет.

Отметим, 27 октября российские вооруженные формирования 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Горячее всего было у Новолуганского, где велись постоянные обстрелы из минометов. На счастье, среди украинских военных обошлось без потерь.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала