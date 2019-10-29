Боевики усилили обстрелы ВСУ на Донбассе: самые горячие направления
Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать всеми договоренностями о перемирии и обстреливают позиции Вооруженных сил на Донбассе. 28 октября боевики 18 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди наших защитников нет.
Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС.
Интересно: Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – ексбоєць "Азова" о деталях перепалки
Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:
- Невельского,
- Гнутового,
- Водяного на Приазовье,
- Красногоровки,
- Марьинки,
- Пищевика,
- Луганского,
- Попасной,
- Майского,
- Золотого-4 (вне участка разведения).
Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было,
– отметили в штабе.
В то же время, с начала суток, 29 октября, оккупанты уже успели нарушить режим прекращения огня. Они били по украинским защитникам неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
К счастью, погибших среди бойцов ВСУ из-за вражеских обстрелов нет.
Отметим, 27 октября российские вооруженные формирования 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Горячее всего было у Новолуганского, где велись постоянные обстрелы из минометов. На счастье, среди украинских военных обошлось без потерь.
Выбор редакции
-
Главные новости 28 октября: ситуация в Золотом с "Азовом" и итоги газовых переговоровсегодня , 08:08
-
Кто больше рискует во время разведения – ВСУ или боевики, – комментарий экспертасегодня , 07:02
-
Заседание "Слуги народа" относительно вероятных взяток в финансовом комитете: подробностисегодня , 00:17