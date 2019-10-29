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      Боевики усилили обстрелы ВСУ на Донбассе: самые горячие направления

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      Оккупанты снова обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе
      Оккупанты снова обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе / mil.gov.ua

      Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать всеми договоренностями о перемирии и обстреливают позиции Вооруженных сил на Донбассе. 28 октября боевики 18 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди наших защитников нет.

      Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

       Интересно: Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – ексбоєць "Азова" о деталях перепалки

      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

      • Невельского,
      • Гнутового,
      • Водяного на Приазовье,
      • Красногоровки,
      • Марьинки,
      • Пищевика,
      • Луганского,
      • Попасной,
      • Майского,
      • Золотого-4 (вне участка разведения).

      Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было,
      – отметили в штабе.

      В то же время, с начала суток, 29 октября, оккупанты уже успели нарушить режим прекращения огня. Они били по украинским защитникам неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      К счастью, погибших среди бойцов ВСУ из-за вражеских обстрелов нет.

      Отметим, 27 октября российские вооруженные формирования 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Горячее всего было у Новолуганского, где велись постоянные обстрелы из минометов. На счастье, среди украинских военных обошлось без потерь.

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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