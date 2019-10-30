Старт разведения в Золотом: накануне боевики обстреляли жилые дома – фото

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщила об очередных обстрелах со стороны боевиков в районе Золотого-4 на Луганщине. Именно здесь размещается участок разведения войск.

Как сообщили в СЦКК, 28 октября с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40 в районе Золотого-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия, передает прессцентр Объединенных сил.

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29 октября украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию последствий обстрела жилых домов в Золотом-4. Говорится о:

частный дом на улице Ореховой, 25: повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра; отверстия в пластиковой облицовке дома.

частный дом на улице Довженко, 28: повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра; 3 отверстия в кровле дома.

К счастью, в результате вышеуказанных обстрелов никто не пострадал.

Последствия обстрелов жилых домов в Золотом-4 и где это произошло

Заметим, что в 12:00 29 октября в районе Золотого-4 началось разведение войск. Накануне наблюдатели СММ ОБСЕ вблизи участка розведеня зафиксировали по меньшей мере 7 обстрелов. Также об обстрелах района Золотого как вне, так и в рамках участка разведения сообщал пресс-центр Объединенных сил, в частности:

– 26 октября (крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие),

– 27 октября октября (противотанковые и подствольные гранатометы и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно),

– 29 октября (автоматические гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие с крупнокалиберными пулеметами включительно).

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Что еще известно о разведении войск в Золотом: