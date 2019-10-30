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      Старт разведения в Золотом: накануне боевики обстреляли жилые дома – фото

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      В СЦКК сообщили об обстрелах Золотого-4 перед началом разведения
      В СЦКК сообщили об обстрелах Золотого-4 перед началом разведения / Соцсети

      Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщила об очередных обстрелах со стороны боевиков в районе Золотого-4 на Луганщине. Именно здесь размещается участок разведения войск.

      Как сообщили в СЦКК, 28 октября с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40 в районе Золотого-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия, передает прессцентр Объединенных сил.

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      29 октября украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию последствий обстрела жилых домов в Золотом-4. Говорится о:

      • частный дом на улице Ореховой, 25: повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра; отверстия в пластиковой облицовке дома.
      • частный дом на улице Довженко, 28: повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра; 3 отверстия в кровле дома.

      К счастью, в результате вышеуказанных обстрелов никто не пострадал.

      Последствия обстрелов жилых домов в Золотом-4 и где это произошло

      Заметим, что в 12:00 29 октября в районе Золотого-4 началось разведение войск. Накануне наблюдатели СММ ОБСЕ вблизи участка розведеня зафиксировали по меньшей мере 7 обстрелов. Также об обстрелах района Золотого как вне, так и в рамках участка разведения сообщал пресс-центр Объединенных сил, в частности:

      26 октября (крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие),

      27 октября октября (противотанковые и подствольные гранатометы и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно),

      29 октября (автоматические гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие с крупнокалиберными пулеметами включительно).

      Как прошли сутки на Донбассе: боевики на фоне разведения войск существенно уменьшили количество обстрелов

      Что еще известно о разведении войск в Золотом:

      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • разведение войск состоялось в рамках миниск соглашений и толчком к нормендской встрече;
      • продлится разведение 3 дня и затем в течение 30 дней будут разминировать этот участок;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы  не прекращаются.

      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Разведение войск Война на Донбассе Операция Объединенных сил Ситуация в Золотом
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