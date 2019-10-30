Старт разведения в Золотом: накануне боевики обстреляли жилые дома – фото
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщила об очередных обстрелах со стороны боевиков в районе Золотого-4 на Луганщине. Именно здесь размещается участок разведения войск.
Как сообщили в СЦКК, 28 октября с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40 в районе Золотого-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия, передает прессцентр Объединенных сил.
Обратите внимание! Почему в Золотом начали разводить силы без 7-дневного режима тишины: объяснение ООС
29 октября украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию последствий обстрела жилых домов в Золотом-4. Говорится о:
- частный дом на улице Ореховой, 25: повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра; отверстия в пластиковой облицовке дома.
- частный дом на улице Довженко, 28: повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра; 3 отверстия в кровле дома.
К счастью, в результате вышеуказанных обстрелов никто не пострадал.
Последствия обстрелов жилых домов в Золотом-4 и где это произошло
Заметим, что в 12:00 29 октября в районе Золотого-4 началось разведение войск. Накануне наблюдатели СММ ОБСЕ вблизи участка розведеня зафиксировали по меньшей мере 7 обстрелов. Также об обстрелах района Золотого как вне, так и в рамках участка разведения сообщал пресс-центр Объединенных сил, в частности:
– 26 октября (крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие),
– 27 октября октября (противотанковые и подствольные гранатометы и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно),
– 29 октября (автоматические гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие с крупнокалиберными пулеметами включительно).
Как прошли сутки на Донбассе: боевики на фоне разведения войск существенно уменьшили количество обстрелов
Что еще известно о разведении войск в Золотом:
- разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
- разведение войск состоялось в рамках миниск соглашений и толчком к нормендской встрече;
- продлится разведение 3 дня и затем в течение 30 дней будут разминировать этот участок;
- представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
- в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
- ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы не прекращаются.
СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ