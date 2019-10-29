Почему в Золотом начали разводить силы без 7-дневного режима тишины: объяснение ООС

В Золотом 29 октября около 12:00 начался процесс разведения войск, который продлится 3 дня. Для этого был необходим 7-дневный режим тишины, но пророссийские боевики продолжали обстреливать позиции ООС.

Речь идет о зафиксированном обстреле Золотого-4 в пределах участка разведения три дня назад – 26 октября.

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В пресс-штабе ООС объяснили, что фиксацию обстрелов позиций Объединенных сил и участков разведения проводит как украинская сторона, так и СММ ОБСЕ.

Представители ОБСЕ фиксируют обстрелы на основании информации с видеокамер, расположенных на разных участках линии разграничения.

Таким образом, зафиксированный 26.10.2019 представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ,

– сообщили в пресс-штабе.

Что касается вчерашнего обстрела, то в штабе отметили, что он состоялся за пределами участка разведения сил в Золотом.



Сообщение пресс-штаба ООС относительно обстрела боевиками Золотого / Скриншот

Что известно о разведении войск в Золотом:

началось оно в 12:00 29 октября та продлится 3 суток;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

Отметим, что 30 июня завершилось разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.



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