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      Почему в Золотом начали разводить силы без 7-дневного режима тишины: объяснение ООС

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      Почему в Золотом начали разводить силы без 7-дневного режима тишины
      Почему в Золотом начали разводить силы без 7-дневного режима тишины / slovoidilo.ua

      В Золотом 29 октября около 12:00 начался процесс разведения войск, который продлится 3 дня. Для этого был необходим 7-дневный режим тишины, но пророссийские боевики продолжали обстреливать позиции ООС.

      Речь идет о зафиксированном обстреле Золотого-4 в пределах участка разведения три дня назад – 26 октября.

      Между тем: В Минске согласовали разведение сил в Петровском

      В пресс-штабе ООС объяснили, что фиксацию обстрелов позиций Объединенных сил и участков разведения проводит как украинская сторона, так и СММ ОБСЕ.

      Представители ОБСЕ фиксируют обстрелы на основании информации с видеокамер, расположенных на разных участках линии разграничения.

      Таким образом, зафиксированный 26.10.2019 представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ,
      – сообщили в пресс-штабе.

      Что касается вчерашнего обстрела, то в штабе отметили, что он состоялся за пределами участка разведения сил в Золотом.

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      Сообщение пресс-штаба ООС относительно обстрела боевиками Золотого / Скриншот

      Что известно о разведении войск в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября та продлится 3 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

      Отметим, что 30 июня завершилось разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Разведение войск ОБСЕ Новости Луганска Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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