Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, подчеркнув, что батальон выполняет задачи на самых сложных точках и враг не покидает добровольно позиции. Так, за последний год не было ситуации, когда оккупанты сами покинули определенную позицию, или совершили маневр, чтобы отвести личный состав.

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Тактическая инициатива переходит на сторону Украины

"Каждая позиция, которую мы деоккупируем – это постоянные встречные бои с противником. После того, как ее деоккупировали, заняли эту позицию – закрепляемся и имеем обратные ударные штурмовые действия от противника, то есть он пытается восстановить утраченную позицию", – рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Более того, российские захватчики имеют достаточное количество личного состава, чтобы пополнять свои огромные потери. Равнозначно, как и технику.

Простыми словами – ситуация стабилизирована, тактическая инициатива переходит на сторону Сил обороны. За этим стоит просто титаническая работа Сил обороны. Здесь времени на отдых ни у кого нет,

– подчеркнул Федоренко.

Он также отметил, что ситуация на фронте – это совместная работа украинцев, потому что поддержка Сил обороны очень важна. Поскольку расходы техники при выполнении таких задач очень высоки.

Во время наступления на Харьковщину Россия могла потерять целую бригаду в Волчанске Харьковской области. Говорится об "элитной" 83 десантно-штурмовой бригаде страны-агрессора. Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин объяснил, что из-за этого определенное время оккупанты не будут проводить активные боевые действия.