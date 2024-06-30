Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, підкресливши, що батальйон виконує завдання на найскладніших точках і ворог не покидає добровільно позиції. Так, за останній рік не було ситуації, коли окупанти самі покинули певну позицію, чи здійснили маневр, щоб відвести особовий склад.

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Тактична ініціатива переходить на бік України

"Кожна позиція, яку ми деокупуємо – це постійні зустрічні бої з противником. Після того, як її деокупували, зайняли цю позицію – закріпляємося й маємо зворотні ударні штурмові дії від противника, тобто він намагається поновити втрачену позицію", – розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Ба більше, російські загарбники мають достатню кількість особового складу, щоб поповнювати свої шалені втрати. Рівнозначно, як і техніку.

Простими словами – ситуація стабілізована, тактична ініціатива переходить на бік Сил оборони. За цим стоїть просто титанічна робота Сил оборони. Тут часу на відпочинок ні в кого немає,

– наголосив Федоренко.

Він також наголосив, що ситуація на фронті – це спільна робота українців, бо підтримка Сил оборони є дуже важливою. Оскільки видатки техніки під час виконання таких завдань є дуже високими.

Під час наступу на Харківщину Росія могла втратити цілу бригаду у Вовчанську Харківської області. Мовиться про "елітну" 83 десантно-штурмову бригаду країни-агресорки. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин пояснив, що через це певний час окупанти не проводитимуть активні бойові дії.