Украинские воины преодолели сопротивление врага и заставили его сделать очередной "жест доброй воли" – то есть покинуть Змеиный.

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Годовщина освобождения Змеиного

В июне 2022 года спецназовцы ЦСО "А" СБУ вместе с боевыми побратимами из ГУР МОУ и ВСУ провели уникальную операцию по освобождению острова Змеиный.

Она состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, ведь с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря. Спецоперация по освобождению Змеиного стала примером безграничной храбрости и профессионализма наших воинов Сил безопасности и обороны Украины,

– указали в СБУ.

Воины добавили, что помнят Героев Украины, которые отдали свои жизни в этой битве. СБУ продолжают борьбу, зная, что враг обречен, а возмездие неизбежно.

Как происходило освобождение Змеиного: смотрите видео

Напомним, что остров Змеиный был оккупирован с самого начала полномасштабного вторжения. Силы обороны регулярно наносили удары по гарнизону на острове в течение нескольких месяцев. Уже 30 июня 2022 года россияне сбежали с острова, а 4 июля 2022 года на Змеином снова взвился украинский флаг.