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      Чому у Золотому почали розводити сили без 7-денного режиму тиші: пояснення ООС

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      Чому у Золотому почали розводити сили без 7-денного режиму тиші
      Чому у Золотому почали розводити сили без 7-денного режиму тиші / slovoidilo.ua

      У Золотому 29 жовтня близько 12:00 розпочався процес розведення військ, який триватиме 3 дні. Для цього був необхідний 7-денний режим тиші, але проросійські бойовики продовжували обстрілювати позиції ООС.

      Йдеться про зафіксований обстріл Золотого-4 у межах ділянки розведення три дні тому – 26 жовтня.

      Тим часом: У Мінську погодили розведення сил в Петрівському

      У пресштабі ООС пояснили, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил і ділянок розведення проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ.

      Представники ОБСЄ фіксують обстріли на підставі інформації з відеокамер, які розміщені на різних ділянках лінії розмежування.

      Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення у Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ,
      – повідомили у пресштабі.

      Щодо вчорашнього обстрілу, то у штабі наголосили, що він відбувся поза межами ділянки розведення сил у Золотому.

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      Повідомлення пресштабу ООС щодо обстрілу бойовиками Золотого/ Скріншот

      Що відомо про розведення військ у Золотому:

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

      Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Луганська ОБСЄ
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