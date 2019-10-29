Чому у Золотому почали розводити сили без 7-денного режиму тиші: пояснення ООС

У Золотому 29 жовтня близько 12:00 розпочався процес розведення військ, який триватиме 3 дні. Для цього був необхідний 7-денний режим тиші, але проросійські бойовики продовжували обстрілювати позиції ООС.

Йдеться про зафіксований обстріл Золотого-4 у межах ділянки розведення три дні тому – 26 жовтня.

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У пресштабі ООС пояснили, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил і ділянок розведення проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ.

Представники ОБСЄ фіксують обстріли на підставі інформації з відеокамер, які розміщені на різних ділянках лінії розмежування.

Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення у Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ,

– повідомили у пресштабі.

Щодо вчорашнього обстрілу, то у штабі наголосили, що він відбувся поза межами ділянки розведення сил у Золотому.



Повідомлення пресштабу ООС щодо обстрілу бойовиками Золотого/ Скріншот

Що відомо про розведення військ у Золотому:

розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.



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