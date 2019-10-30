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      Сутки на Донбассе: боевики на фоне разведения войск существенно уменьшили количество обстрелов

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 29 октября пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты традиционно обстреливали украинские позиций с запрещенного "Минском" вооружения, в том числе из вооружению боевой машины пехоты (БМП), гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинских воинов 4 раза:

      • неподалеку Богдановки – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
      • возле Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
      • вблизи Красногоровки – с станковых противотанковых гранатометов;
      • неподалеку Водяного, на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

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      Несколько горячей было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты провели 5 обстрелов:

      • трижды вблизи Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

      С начала текущих суток 30 октября боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • возле Зайцевого – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов;
      • вблизи Крымского – из минометов калибра 82 миллиметра, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

      К счастью, в результате боевых действий как 29-го, так и 30 октября никто из украинских воинов не пострадал.

      В 12:00 29 октября в районе Золотого-4 началось разведение войск с обеих сторон.

      Заметим, что за прошедшие сутки боевики обстреливали украинские позиции 18 раз. К счастью, никто из воинов ОС не пострадал.

      Донбас, окуповані території, карта, бойовики
      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики
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