Сутки на Донбассе: боевики на фоне разведения войск существенно уменьшили количество обстрелов
В течение суток 29 октября пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты традиционно обстреливали украинские позиций с запрещенного "Минском" вооружения, в том числе из вооружению боевой машины пехоты (БМП), гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинских воинов 4 раза:
- неподалеку Богдановки – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- возле Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- вблизи Красногоровки – с станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку Водяного, на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
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Несколько горячей было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты провели 5 обстрелов:
- трижды вблизи Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
С начала текущих суток 30 октября боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- возле Зайцевого – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов;
- вблизи Крымского – из минометов калибра 82 миллиметра, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
К счастью, в результате боевых действий как 29-го, так и 30 октября никто из украинских воинов не пострадал.
В 12:00 29 октября в районе Золотого-4 началось разведение войск с обеих сторон.
Заметим, что за прошедшие сутки боевики обстреливали украинские позиции 18 раз. К счастью, никто из воинов ОС не пострадал.
Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях