Доба на Донбасі: бойовики на тлі розведення військ суттєво зменшили кількість обстрілів
Упродовж доби 29 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти традиційно обстрілювали українські позицій з забороненої "Мінськом" зброї, зокрема з озброєння бобової машини піхоти (БМП), гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли українських воїнів 4 рази:
- неподалік Богданівки – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
- біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
- поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.
Зверніть увагу! Мільярди гривень: в Офісі Президента порахували скільки потрібно на відновлення Донбасу
Дещо гарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти здійснили 5 обстрілів:
- тричі поблизу Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 міліметри, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
Від початку поточної доби 30 жовтня бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Всі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів;
- поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 міліметри, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.
На щастя, внаслідок бойових дій як 29-го, так і 30 жовтня ніхто з українських воїнів не постраждав.
О 12:00 29 жовтня у районі Золотого-4 розпочалося розведення військ з обох боків.
Зауважимо, що упродовж минулої доби бойовики обстрілювали українські позиції 18 разів. На щастя, ніхто з воїнів ОС не постраждав.
Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях