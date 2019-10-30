Доба на Донбасі: бойовики на тлі розведення військ суттєво зменшили кількість обстрілів

Упродовж доби 29 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти традиційно обстрілювали українські позицій з забороненої "Мінськом" зброї, зокрема з озброєння бобової машини піхоти (БМП), гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли українських воїнів 4 рази:

неподалік Богданівки – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

– зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

– з великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

– зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

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Дещо гарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти здійснили 5 обстрілів:

тричі поблизу Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 міліметри, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Від початку поточної доби 30 жовтня бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Всі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів;

– з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів; поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 міліметри, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

На щастя, внаслідок бойових дій як 29-го, так і 30 жовтня ніхто з українських воїнів не постраждав.

О 12:00 29 жовтня у районі Золотого-4 розпочалося розведення військ з обох боків.

Зауважимо, що упродовж минулої доби бойовики обстрілювали українські позиції 18 разів. На щастя, ніхто з воїнів ОС не постраждав.



Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях