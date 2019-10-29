Мільярди гривень: в Офісі Президента порахували скільки потрібно на відновлення Донбасу

В Офісі президента заявили, що відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу обійдеться мінімум у 372 мільйони євро, або в понад 10 мільярдів гривень. Це мінімальні розрахунки.

Перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов розповів, що мовиться про пошкоджену в результаті збройної агресії РФ на Донбасі транспортну інфраструктуру, промислові, житлові та адміністративні приміщення.

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За його словами, лише на відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури необхідно не менше 231 мільйон євро.

Трофімов окремо виділив прифронтові регіони, що найбільше постраждали від військових дій:

– Ясинуватський і Волноваський райони Донецької області;

– Попаснянський та Станично-Луганський райони Луганської області.

Він також підкреслив, що лише на Донеччині повністю зруйновано або пошкоджено 6,8 тисяч об'єктів житлового фонду, відновлення яких обійдеться у понад 72 мільйонів євро.

Перший заступник голови Офісу заявив, що держава готова гарантувати повний і прозорий супровід інвестиційних проектів і захищати права інвесторів на підконтрольних Україні територіях.

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Як влада оцінює відновлення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський сказав, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень . За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.

Глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна.

Цю тему він міг таки обговорювати на нещодавній зустрічі із олігархом Ігорем Коломойським.

Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.

Він наголосив, що Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій додав, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.