23:19
29 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки
      Вєсті Кремля
      21:35, сьогодні
      Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:41, сьогодні
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Мільярди гривень: в Офісі Президента порахували скільки потрібно на відновлення Донбасу

      945 Читать новость на русском
      Відновлення Донбасу обійдеться Україні у чималу суму
      Відновлення Донбасу обійдеться Україні у чималу суму / fakty.ua

      В Офісі президента заявили, що відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу обійдеться мінімум у 372 мільйони євро, або в понад 10 мільярдів гривень. Це мінімальні розрахунки.

      Перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов розповів, що мовиться про пошкоджену в результаті збройної агресії РФ на Донбасі транспортну інфраструктуру, промислові, житлові та адміністративні приміщення.

      Важливо: Де Зеленський візьме гроші на відбудову Донбасу: заява Корнієнка

      За його словами, лише на відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури необхідно не менше 231 мільйон євро.

      Трофімов окремо виділив прифронтові регіони, що найбільше постраждали від військових дій: 

      – Ясинуватський і Волноваський райони Донецької області;
      – Попаснянський та Станично-Луганський райони Луганської області.

      Він також підкреслив, що лише на Донеччині повністю зруйновано або пошкоджено 6,8 тисяч об'єктів житлового фонду, відновлення яких обійдеться у понад 72 мільйонів євро.

      Перший заступник голови Офісу заявив, що держава готова гарантувати повний і прозорий супровід інвестиційних проектів і захищати права інвесторів на підконтрольних Україні територіях.

      Актуально: Зеленський назвав суму, яка потрібна для відновлення Донбасу

      Як влада оцінює відновлення Донбасу

      Президент України Володимир Зеленський сказав, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.

      Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.

      Він наголосив, що Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій додав, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.

      blog_ava
      Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні
      119730
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Гроші Війна на Донбасі Реінтеграція Донбасу Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 29 жовтня: початок розведення сил у Золотому, плідна Рада й радіація у Києві
      сьогодні , 22:32 Головні новини 29 жовтня: початок розведення сил у Золотому, плідна Рада й радіація у Києві
      Ірина Вихрущ 376
      Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      сьогодні , 22:00 Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      Борис Немировський 710
      Чекайте на помсту: західні ЗМІ про знищення лідера "Ісламської держави" та наслідки для світу
      сьогодні , 21:01 Чекайте на помсту: західні ЗМІ про знищення лідера "Ісламської держави" та наслідки для світу
      Світлана Попова 1264
      Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      сьогодні , 20:01 Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      Євгенія Мазур 831
      Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      сьогодні , 19:00 Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      Блог Медіа 986
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук