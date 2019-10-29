Миллиарды гривен: в Офисе Президента посчитали сколько потребуется на восстановление Донбасса

В Офисе президента заявили, что восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса обойдется минимум в 372 миллиона евро, или более чем 10 миллиардов гривен. Это минимальные расчеты.

Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов рассказал, что речь идет о поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуре, промышленных, жилых и административных помещениях.

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По его словам, только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо не менее 231 миллион евро.

Трофимов отдельно выделил прифронтовые регионы, наиболее пострадавшие от военных действий:

– Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области;

– Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

Он также подчеркнул, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6800 объектов жилого фонда, восстановление которых обойдется более чем 72 миллионов евро.

Первый заместитель председателя Офиса заявил, что государство готово гарантировать полное и прозрачное сопровождение инвестиционных проектов и защищать права инвесторов на подконтрольных Украине территориях.

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Как власть оценивает восстановление Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где проходит российско-украинская война.

Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень велики.

Он отметил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий добавил, что международные организации готовы помогать очень активно.