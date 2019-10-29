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      Миллиарды гривен: в Офисе Президента посчитали сколько потребуется на восстановление Донбасса

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      Восстановление Донбасса обойдется Украине в немалую сумму
      Восстановление Донбасса обойдется Украине в немалую сумму / fakty.ua

      В Офисе президента заявили, что восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса обойдется минимум в 372 миллиона евро, или более чем 10 миллиардов гривен. Это минимальные расчеты.

      Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов рассказал, что речь идет о поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуре, промышленных, жилых и административных помещениях.

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      По его словам, только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо не менее 231 миллион евро.

      Трофимов отдельно выделил прифронтовые регионы, наиболее пострадавшие от военных действий:

      – Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области;
      – Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

      Он также подчеркнул, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6800 объектов жилого фонда, восстановление которых обойдется более чем 72 миллионов евро.

      Первый заместитель председателя Офиса заявил, что государство готово гарантировать полное и прозрачное сопровождение инвестиционных проектов и защищать права инвесторов на подконтрольных Украине территориях.

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      Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

      • Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где проходит российско-украинская война.
      • Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

      Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень велики.

      Он отметил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий добавил, что международные организации готовы помогать очень активно.

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Война на Донбассе Деньги Офіс Президента Реинтеграция Донбасса Новости Украины
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