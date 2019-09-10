Зеленский встретился с Коломойским: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября встретился с олигархом и бывшим главой Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.

Встреча команды главы государства с бизнесменом состоялась 10 сентября в Офисе Президента.

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В Офисе Президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере,

– рассказали в Зеленского.

Кроме Зеленского, на встрече с Коломойским присутствовал председатель ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

В ОПУ напомнили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война.

Поэтому, вполне вероятно, что именно эти темы украинский лидер поднимал и на встрече с олигархом Коломойским.

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Что говорил Коломойский о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Коломойский будет инвестировать в восстановление Донбасса. Позже, сам олигарх рассказал, что не может тратить больше чем 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю, так как действует судебный запрет. Поэтому, как говорит Коломойский, он может разве что киоск покрасить на Донбассе.



Что касается войны на Донбассе, то олигарх заявлял, что ее опосредованно поддерживают Соединенные Штаты Америки, ведь предоставляют Украине военную технику, среди которой и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". При этом он в очередной раз заявил, что в Украине продолжается "внутренний гражданский конфликт ... никем не инспирированный, никакой Россией". Тем не менее, бизнесмен не стал отрицать, что на неподконтрольных Украины территориях расположена не только российская техника, но и находятся российские военные.

Почему Зеленского связывают с Коломойским?

Владимиру Зеленскому еще во время передвыборной кампании постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1". В команде президента уверяли, что бизнесмен не имеет рычагов влияния на Зеленского. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.

Неоднозначным стало и назначение Андрея Богдана главой Офиса Президента. Богдан ранее был адвокатом Коломойского, а в 2014 году был в статусе его советника, как главы Днепропетровской области. Несмотря на выезд Коломойского из Украины, их сотрудничество с олигархом не закончилась. В 2016 году Богдан признавал, что Игорь Коломойский является одним из его клиентов. Однако, после назначения в ОПУ, Богдан заявил о прекращении адвокатской деятельности.

Кстати, именно после победы Зеленского на президентских выборах Коломойский вернулся в Украину. До этого он проживал в Швейцарии и Израиле.