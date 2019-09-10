Зеленський зустрівся з Коломойським: про що говорили

Президент Володимир Зеленський зустрівся з олігархом та колишнім очільником Дніпропетровської ОДА Ігорем Коломойським. Вони обговорили два важливі для України питання.

Зустріч команди глави держави з бізнесменом відбулася 10 вересня в Офісі Президента.

Вам буде цікаво: Конфлікт неминучий, – експерт про стосунки Зеленського з Коломойським

В Офісі Президента вони обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також ішлося про енергетичну сферу,

– розповіли у Зеленського.

Окрім гаранта, на зустрічі з Коломойським був присутній голова ОПУ Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічник президента Сергій Шефір та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

В ОПУ нагадали, що в червні під час форуму "Діалог бізнесу та влади" Зеленський закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна.

Тому, цілком імовірно, що саме ці теми український лідер піднімав і на зустрічі з олігархом Коломойським.

Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

Що казав Коломойський про Донбас? Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Коломойський буде інвестувати у відновлення Донбасу. Пізніше, сам олігарх розповів, що не може витрачати більше ніж 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, оскільки діє судова заборона. Тому, як каже Коломойський, він може хіба що кіоск пофарбувати на Донбасі.



Щодо війни на Донбасі, то олігарх заявляв, що його опосередковано підтримують Сполучені Штати Америки, адже надають Україні військову техніку, серед якої і протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". При цьому він вкотре заявив, що в Україні триває "внутрішній громадянський конфлікт... ніким не інспірований, ніякою Росією". Тим не менш, бізнесмен не став заперечувати, що на непідконтрольних Україні територіях розташована не тільки російська техніка, а й перебувають російські військові.

Чому Зеленського пов'язують з Коломойським?

Володимиру Зеленському ще під час передвибрчої кампанії постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1". У команді президента запевняли, що бізнесмен не має важелів впливу на Зеленського. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.

Неоднозначним стало і призначення Андрія Богдана головою Офісу Президента. Богдан раніше був адвокатом Коломойського, а у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів. Проте, після призначення в ОПУ, Богдан заявив про припинення адвокатської діяльності.

До речі, саме після перемоги Зеленського на президентських виборах Коломойський повернувся в Україну. До того він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.