Коломойський звинуватив США у підтримці "конфлікту на Донбасі"

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що Сполучені Штати опосередковано підтримують "конфлікт на Донбасі", адже надають Україні військову техніку, серед якої і протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Загалом Коломойський знову відзначився дивними заявами щодо ситуації на Донбасі. В інтерв'ю "НВ" олігарх сказав, що війна на Сході України це "внутрішній громадянський конфлікт", а російські військові нібито виконують там "інтернаціональний обов'язок".

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"А у нас те, що сталося на Донбасі – це що сталося? ... Це внутрішній громадянський конфлікт... ніким не інспірований, ніякою Росією", – заявив він.

При цьому бізнесмен не став заперечувати, що на непідконтрольних Україні територіях розташована не тільки російська техніка, а й перебувають російські військові.

Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії життя. Так, вона там є. А у нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? "Джавеліни" є у нас? Це чия техніка?

– додав Коломойський.

Олігарх висловив думку, що США надали Україні військову техніку, "щоб підтримувати конфлікт на Донбасі", адже "Америці вигідно тримати санкції проти Росії".

"Ми говоримо, що російські військові присутні на Донбасі. Це факт. Вони, правда, переодягнені у відпускників або когось. У "ДНР-ЛНР" 1-2-й корпус, у всякому разі, те, що стосується офіцерського складу, то 100% там багато російських військовослужбовців, які поїхали у "відпустку" або в "відрядження", виконувати інтернаціональний обов'язок. ... І не робіть з цього катастрофу, – це нормальне явище", – заявив Коломойський.

За його словами, в Україну також приїхали "виконувати інтернаціональний обов'язок" і люди з Західної Європи і США, не уточнивши, що саме має на увазі.

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Раніше Коломойський вже робив скандальну заяву про війну, і переконував, що в Україні триває внутрішня громадянська війна. Вона має "гарячу фазу" на Донбасі та "холодну фазу" на інших територіях країни. Він додав, що на Сході "воюють українці з українцями.

"Росія в даному протистоянні підтримує одну частину українців. Якби вона не втручалася, то все б давно закінчилося й наш народ помирився б вже давно. Росія з одного боку спровокувала та організувала цей конфлікт, проте з другого в нас також не все було добре", – говорив олігарх.

Що насправді відбувається на Донбасі? Кривава війна на Донбасі розпочалась у 2014 році. Тоді Росія окупувала частину регіону і почала перекидати туди своїх військових, постачати зброю проросійським бойовикам та всіляко підтримувати їх. За 5 років страшної війни загинули понад 13 тисяч осіб, з яких понад 3 тисячі військових, що захищали країну від агресії Кремля.



Окрім того, Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Окуповані Росією райони Донбасу