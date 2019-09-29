Будемо нарощувати темпи, – Криклій про цифри і плани на відновлення Донбасу

Відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі. Однак міжнародні організації готові активно допомагати.

Треба говорити про більші горизонти, про це заявив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Криклій пояснив, що азовський і східний регіони є пріоритетними у відновленні доріг.

Треба говорити про більші горизонти. Тому що, для прикладу, запорізький міст - це приблизно 14-15 мільярдів гривень. А весь дорожній фонд - 74 мільярди гривень,

– сказав він.

Водночас він наголосив, що Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій додав, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.

"ЄБРР у цьому році рекордно (готовий допомагати – 24 канал) якраз із тими програмами, які ми будемо ще до кінця року брати. Рекордна сума по фінансуванню інфраструктурних проєктів буде. Вони сказали: понад мільярд доларів чи євро. Власне, рухаємося. І будемо тільки нарощувати ці темпи", – міністр.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.

Зазначимо, глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна. Цю тему він міг таки обговорювати на нещодвній зустрічі із олігархом Ігорем Коломойським.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу