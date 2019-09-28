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      На адмінмежі з окупованим Кримом запустять легальні пасажирські перевезення

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      Через адмінмежу з окупованим Кримом запустять легальні перевезення пасажирів
      Через адмінмежу з окупованим Кримом запустять легальні перевезення пасажирів / Пресслужба Держприкордонслужби України

      Легальні пасажирські перевезення запустять на адміністративній межі з окупованим Кримом після облаштування пропускних пунктів "Чонгар" і "Каланчак". На сьогодні через межу легально не курсує жоден державний транспорт. Люди перетинають межу пішки, власними авто або ж на таксі.

      "КВПП, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала Укрзалізниця. Вони зараз займаються цим проектом", – розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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      "Я думаю, що вчасно, як було поставлене ​​президентом завдання, це все побудується – КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Сервісна частина там також буде побудована. І будуть там відповідні станції. Ну, а вже конкурси на перевізників проводитиме місцева влада за також нашою участю", – відповів міністр на питання про організацію легальних перевезень.

      Раніше Криклій повідомив, що Мінінфраструктури не планує поновлювати авіасполучення з Росією. Це може бути небезпечним для українців, адже Росія продовжує свою агресивну політику, а на Донбасі досі триває війна.

      blog_ava
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      28 вересня
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      Теги: Новини України Окуповані території Новини Криму Анексія Криму Міністерство інфраструктури Транспорт Владислав Криклій Новини політики
      Джерело: 24 канал
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