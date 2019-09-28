На адмінмежі з окупованим Кримом запустять легальні пасажирські перевезення

Легальні пасажирські перевезення запустять на адміністративній межі з окупованим Кримом після облаштування пропускних пунктів "Чонгар" і "Каланчак". На сьогодні через межу легально не курсує жоден державний транспорт. Люди перетинають межу пішки, власними авто або ж на таксі.

"КВПП, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала Укрзалізниця. Вони зараз займаються цим проектом", – розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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"Я думаю, що вчасно, як було поставлене ​​президентом завдання, це все побудується – КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Сервісна частина там також буде побудована. І будуть там відповідні станції. Ну, а вже конкурси на перевізників проводитиме місцева влада за також нашою участю", – відповів міністр на питання про організацію легальних перевезень.

Раніше Криклій повідомив, що Мінінфраструктури не планує поновлювати авіасполучення з Росією. Це може бути небезпечним для українців, адже Росія продовжує свою агресивну політику, а на Донбасі досі триває війна.