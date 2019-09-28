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      На админгранице с оккупированным Крымом запустят легальные пассажирские перевозки

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      Через админграницу с оккупированным Крымом запустят легальные перевозки пассажиров
      Через админграницу с оккупированным Крымом запустят легальные перевозки пассажиров / Пресс-служба Госпогранслужбы Украины

      Легальные пассажирские перевозки запустят на административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак". Сегодня из-за границы легально не ходит ни один государственный транспорт. Люди пересекают границу пешком, на личных авто или на такси.

      "КВПП, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала Укрзализныця. Они сейчас занимаются этим проектом", – рассказал в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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      "Я думаю, что вовремя, как было поставленную президентом задачу, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков проводить будет местная власть также с нашим участием", – ответил министр на вопрос об организации легальных перевозок.

      Ранее Криклий сообщил, что Мининфраструктуры не планирует возобновлять авиасообщение с Россией. Это может быть опасным для украинцев, ведь Россия продолжает свою агрессивную политику, а на Донбассе до сих пор продолжается война.

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      Теги: Новости политики Владислав Криклий Транспорт Министерство инфраструктуры Аннексия Крыма Новости Крыма Оккупированные территории Новости Украины
      Источник: 24 канал
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